USA balansujú na hrane shutdownu. Úrady môžu prestať fungovať, ekonomika sa zatrasie

Americký prezident Donald Trump v utorok pripustil, že v USA dôjde k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu, pričom zo zablokovania rokovaní o rozpočte obvinil demokratov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

30.09.2025 20:19
Vystúpenie Donalda Trumpa v OSN
Zdroj: ta3

„Pravdepodobne dôjde k shutdownu,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni len niekoľko hodín pred polnocou miestneho času (streda 06.00 h SELČ), keď vyprší termín na uzavretie dohody. „Nič nie je isté, ale povedal by som, že je to veľmi pravdepodobné,“ uviedol Trump k riziku shutdownu.

V Spojených štátoch nastáva shutdown federálnej vlády vtedy, keď Kongres a prezident nedokážu dohodnúť rozpočet alebo dočasné financovanie federálnych úradov. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych úradníkov prestane pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov.

Počas shutdownu dochádza k pozastaveniu činnosti niektorých vládnych úradov a agentúr, napr. národných parkov, múzeí, administratívnych služieb; obmedzí alebo sa zastaví aj vydávanie víz a pasov. Po skončení shutdownu sú mzdy zamestnancom vyplatené spätne.

Shutdown má negatívny dopad na ekonomiku, pretože pozastavenie činnosti úradov a výplat zamestnancov môže znižovať spotrebu a spomaľovať poskytovanie služieb štátom.

Niektoré sektory v štáte sú považované za esenciálne – ide o armádu, policajné zložky, hasičské zbory, väznice a núdzovú zdravotnú starostlivosť – a počas shutdownu fungujú v obvyklom režime.

V snahe zabrániť tejto situácii prezident Trump v pondelok v Bielom dome privítal republikánskych a demokratických lídrov amerického Kongresu, aby situáciu vyriešili.

Ak by došlo k shutdownu, bol by prvý od roku 2019, pričom jeho následky by mohli byť podľa odborníkov ďalekosiahlejšie.

Americký Senát schválil v marci dočasný rozpočet do 30. septembra tohto roka. Bez ďalšieho schválenia rozpočtu Spojeným štátom hrozí shutdown.

Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi schválila 19. septembra zákon o pokračujúcom financovaní vlády do 21. novembra. Zákon však neprešiel v Senáte, kde republikáni potrebovali 60 hlasov. Demokrati návrh odmietli, pričom požadovali zrušenie nedávnych škrtov v programoch zdravotnej starostlivosti. Republikáni v súčasnosti disponujú 53 kreslami v Senáte oproti demokratom so 47 mandátmi.

Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.

