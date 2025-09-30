Kritický stav najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Vo vzduchu visí hrozba pre úplne každého, varuje Zelenskyj

„Už sedem dní – mimochodom, nič také tu ešte nikdy nebolo – trvá núdzová situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni. Situácia je kritická. Kvôli ruskému ostreľovaniu je elektráreň odpojená od prúdu, od elektrickej siete. Je napájaná dieselovými generátormi. To je mimoriadne. Generátory ani elektráreň na to nie sú navrhnuté a nikdy v tomto režime tak dlho nepracovali. Máme už informácie, že jeden z generátorov zlyhal,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.
Dodal, že oprave rozvodov elektrickej siete do stanice a obnove základnej bezpečnosti bránia ruské jednotky svojím ostreľovaním. „A to je hrozba pre úplne každého,“ vyhlásil Zelenskyj. Podčiarkol, že žiadny terorista na svete si nedovolil robiť s jadrovou elektrárňou to, čo robí teraz Rusko.
Apeloval, aby svet teraz „nebol ticho.“ Informoval, že mal stretnutie s predstaviteľmi ukrajinskej armády a ministerstva energetiky, ktorým dal pokyn, aby spolu s ministerstvom zahraničných vecí na túto situáciu upozornili svet.
V pondelok označil situáciu Záporožskej jadrovej elektrárne za kritickú aj šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. V príspevku na X zverejnil fotografiu zo stretnutia s ukrajinským ministrom zahraničia Andrijom Sybihou na bezpečnostnom fóre vo Varšave. „Hovorili sme o kritickej situácii v Záporožskej jadrovej elektrárni, teraz šesť dní bez vonkajšieho zdroja elektriny. MAAE pracuje na obnovení dodávok, aby zabezpečila jadrovú bezpečnosť,“ napísal k snímke Grossi.
O tom, že elektráreň, ktorá je teraz pod ruskou kontrolou, prišla o dodávky elektriny, MAAE informovala minulý utorok s tým, že príčiny výpadku vyšetruje. Poznamenala tiež, že sa tak stalo už po desiaty raz od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine.
Záporožská jadrová elektráreň sa nachádza v ukrajinskom Enerhodare, ktorý leží blízko frontovej línie. Rusko sa zariadenia zmocnilo nedlho po tom, ako vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z jej ostreľovania. V elektrárni je šesť reaktorov, ktoré sú odstavené a nevyrábajú elektrinu. Je v nich ale množstvo jadrového paliva, ktoré je nutné udržiavať v bezpečnom stave a chladiť. Preto zariadenie potrebuje dodávky elektriny.Čítajte viac Rusko ostreľovalo Záporožskú oblasť, v regióne sú značné škody