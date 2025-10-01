V USA majú shutdown, odstavenie federálnej vlády. Otázka je, na ako dlho

Senát neschválil návrhy na predĺženie financovania federálnej vlády. Píšu to agentúry a americké médiá. Rozpočtový odbor Bieleho domu už nariadil federálnym úradom, aby sa na tento scenár pripravili, napísala agentúra AP. Dnes o 6:01 SELČ sa začína v USA nový fiškálny rok, pre ktorý nemá federálna vláda zabezpečené financovanie. Dovtedy podľa médií už Senát nebude o ničom hlasovať.
Federálna vláda nemá v súčasnosti zabezpečené financovanie po tom, ako sa o polnoci washingtonského času začne nový fiškálny rok. Rozpočtové obdobie v Spojených štátoch sa zvyčajne začína 1. októbra.
Republikáni predložili návrh, ktorý už schválila Snemovňa reprezentantov, na dočasné predĺženie financovania federálnej vlády do 21. novembra. Pre jeho schválenie však potrebovali väčšinu 60 senátorov zo 100. To znamenalo, že pre schválenie návrhu museli získať podporu aj viacerých demokratických zákonodarcov. Nakoniec za text zdvihlo ruky 55 senátorov a 45 bolo proti. Za hlasovali traja demokrati, proti bol jediný republikánsky senátor. Podľa amerických médií Senát ukončil rokovania a znovu bude zasadať až v novom fiškálnom roku. Je tak isté, že takzvaný shutdown aspoň na niekoľko hodín nastane.
Demokrati požadovali od republikánov niektoré ústupky, aby podporili ich návrh. Zástupcovia oboch strán sa však na kompromisnom návrhu neboli schopní dohodnúť. Demokrati v Senáte predložili svoj návrh na financovanie federálnej vlády, ktorý rovnako nezískal dostatočný počet hlasov.
Podľa agentúry AP rozpočtový odbor Bieleho domu krátko po výsledku hlasovania v Senáte vydal výzvu úradom, aby sa začínali riadiť plánmi na usporiadané obmedzenie služieb.
Šéf republikánskych senátorov John Thune už uviedol, že ešte tento týždeň Senátu zamietnutý návrh opätovne predloží na hlasovanie. Šéf demokratických senátorov Chuck Schumer vyzval republikánov na rokovania. „Musia si sadnúť a rokovať s demokratmi o návrhu, ktorý môžu podporiť obe strany,“ uviedol Schumer s tým, že republikánom sa už druhýkrát nepodarilo pretlačiť návrh Senátom. Thune, naopak, dúfa, že sa k republikánom pridá „hŕstka demokratov“, ktorá je potrebná pre schválenie návrhu. Podľa neho niektorí demokratickí senátori sú so situáciou, ktorá nastala, veľmi nespokojní.
Ak federálna vláda nemá zabezpečené financovanie, musí obmedziť veľkú časť svojich služieb, ktoré nemajú naliehavý charakter. Naposledy sa tak stalo v období na konci roka 2018 a začiatku roka 2019, teda v čase prvého prezidentského mandátu Donalda Trumpa.