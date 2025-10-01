Zemetrasenie na Filipínach má už 60 obetí, spadlo mnoho budov

Zástupca vedúceho vládneho úradu civilnej ochrany Rafaelito Alejandro uviedol, že úrad dostal správy o úmrtí až 60 ľudí. „Dostávame ďalšie údaje o obetiach, takže celá záležitosť je veľmi premenlivá,“ povedal predstaviteľ úrad.
Krátko pred jeho vyjadrením agentúry uviedli, že zomrelo najmenej 31 ľudí. Podľa agentúry AP 14 mŕtvych pripadá na mesto Bogo, kde žije okolo 90-tisíc ľudí, 12 na mesto Medellin a päť na ďalšie mesto San Remigio. Agentúra sa domnievala, že počty mŕtvych a zranených budú naďalej rásť s pokračovaním záchranných a vyslobodzovacích prác. „Je ťažké sa pohybovať v oblasti, pretože tu hrozí nebezpečenstvo,“ povedal agentúre AP predstaviteľ záchrannej služby Glenn Ursal.
„Kvôli vysokému počtu pacientov s vážnymi zraneniami sa zdravotnícky personál o niektoré z nich stará vonku pri nemocnici,“ uviedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová. Podľa agentúry AFP otras spôsobil aj výpadky prúdu či problémy v doprave kvôli zablokovaným cestám. V meste Bogo, ktoré sa nachádza zhruba 20 kilometrov od epicentra zemetrasenia, sa zrútilo mnoho domov.
Na Filipínach je seizmická aktivita častá, kvôli polohe súostrovia v takzvanom ohnivom kruhu, čo je pás okolo zlomových línií v Tichom oceáne s častým výskytom zemetrasení a sopečných erupcií.
Stredné Filipíny sa stále zotavujú z tajfúnu, ktorý ich zasiahol v piatok a zanechal po sebe najmenej 27 mŕtvych.