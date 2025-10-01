Ruská prokuratúra chce zakázať knihu, ktorá vraj opisuje Rusko ako fašizujúci štát

„Autor vykresľuje Rusko ako fašizujúci štát, krajinu opisuje ako ríšu pokrytectva a tretí svet. Podľa odborníkov tiež vyzýva na násilné zvrhnutie ústavného zriadenia a podnecuje zášť a nenávisť voči veriacim pravoslávnej cirkvi,“ uviedla o žalobe hovorkyňa súdu Darja Lebedevová. Kniha vyšla v roku 2017 ako súbor článkov a úvah Višnevského z rokov 2008 až 2015. 69-ročný Višnevský, ktorý je podpredsedom mimoparlamentnej liberálnej strany Jabloko, bol vlani donútený rezignovať na mandát poslanca mestského snemu po tom, ako sa márne súdil s úradmi, ktoré ho označili hanlivou nálepkou „zahraničného agenta“.
Vo svojej knihe predpovedá, že Rusko príde o ukrajinský polostrov Krym, ktorý anektovalo na jar 2014. Knihu nazval Letopisy obrodeného Arkanaru, čo je narážka na vymyslenú planétu Arkanar z vedeckofantastického románu bratov Strugackých Je ťažké byť bohom. Súd sa má kauzou Višněvského knihy zaoberať v polovici októbra.
Nejde o prvú knihu, ktorá má byť v súčasnom Rusku zakázaná. Čistka v kníhkupectvách postihla aj niektoré americké a britské bestsellery, napísal tento rok na jar server BBC News s odvolaním sa na list, ktorým ruský distribútor nariadil kníhkupectvám, aby „vrátila, alebo zničila" diela Jeffreyho Eugenidesa, vyznamenaného prestížnou Pulitzerovou cenou, alebo britskej autorky Bridget Collinsovej. Obchodný dom BMM požadoval od knižných obchodov, aby okamžite stiahli z predaja 37 titulov.
Nariadenie prišlo uprostred silnejúcej cenzúry z Kremľa, ktorá sa od ruskej invázie na Ukrajinu zameriava na protivojnové diela, knihy s témami súvisiacimi so sexuálnymi menšinami LGBT a kritikou ruského vedenia. Zoznam diel určených na vyradenie podľa BBC predstavuje eklektickú zmes, siahajúcu od textov, ktorých autorom je slovinský filozof Slavoj Žižek, cez historickú fantasy Vazač spomienok Collinsovej, knihy japonského romanopisca Rjú Murakamiho, dielo Davida Katza o histórii hudobného žánru reggae až po práce mnohých ruských autorov, ako je napríklad Encyklopédia ruskej duše od Viktora Jerofejeva.