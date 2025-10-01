Pravda Správy Svet Polícia v Mníchove robí veľký zásah, médiá píšu o streľbe a explóziách

Polícia v Mníchove robí veľký zásah, médiá píšu o streľbe a explóziách

Nemecká polícia a hasiči vykonávajú v Mníchove rozsiahly zásah. Podľa denníka Bild bola v severnej časti mesta počuť streľba a výbuchy, presné okolnosti zatiaľ nie sú známe.

01.10.2025 07:31
Nájdené bolo telo muža a ďalšia osoba utrpela strelné poranenia. Na miesto mieria pyrotechnici aj špeciálna jednotka. Polícia vyzvala občanov, aby sa miestu zásahu vyhli.

