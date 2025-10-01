Nájdené bolo telo muža a ďalšia osoba utrpela strelné poranenia. Na miesto mieria pyrotechnici aj špeciálna jednotka. Polícia vyzvala občanov, aby sa miestu zásahu vyhli.Čítajte viac Krajná pravica sa pripravovala na pád Nemecka, ostrú streľbu separatisti trénovali v Česku
Polícia v Mníchove robí veľký zásah, médiá píšu o streľbe a explóziách
Nemecká polícia a hasiči vykonávajú v Mníchove rozsiahly zásah. Podľa denníka Bild bola v severnej časti mesta počuť streľba a výbuchy, presné okolnosti zatiaľ nie sú známe.