Deväť ľudí zomrelo pri záplavách v Odese na juhu Ukrajiny

Len v utorok spadlo v Odese množstvo zrážok zodpovedajúce priemeru za mesiac a pol. Kvôli nepriazni počasia bola zastavená prevádzka časti mestskej hromadnej dopravy. Odesa je kľúčový prístav na juhu Ukrajiny, opakovane sa stáva terčom vzdušných útokov ruských síl.
Hovorkyňa miestnych záchranárov Maryna Averinová podľa serveru Ukrajinska pravda uviedla, že tímy, celkom 255 záchranárov so 68 kusmi techniky, poskytujú pomoc potrebným už približne 24 hodín.
Ľuďom pomáhajú z miest, odkiaľ by sa kvôli vysokej vode inak sami nemohli dostať, vyslobodzujú vozidlá, odčerpávajú vodu z budov a hľadajú doteraz nezvestné osoby.
„Najhorší prípad bola päťčlenná rodina, ktorá žila na prízemí jedného z domov. Dostala sa tam voda a už nedokázali utiecť. Celá rodina zomrela,“ uviedla v médiách Averinová. Zomreli podľa nej aj tri ženy, ktoré z cesty zmietla povodňová vlna.Čítajte viac Kritický stav najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Vo vzduchu visí hrozba pre úplne každého, varuje Zelenskyj
Podľa úradov bolo doteraz zachránených 362 ľudí. Odesa sa kvôli zrážkam na možné záplavy pripravovala od utorka, keď dobrovoľníci spoločne so záchranármi a civilnou obranou pomáhali zaisťovať budovy a odčerpávať vodu z pivníc. V ten istý deň v podvečer starosta mesta Hennadij Truchanov oznámil zastavenie elektrifikovanej hromadnej dopravy a úplný zákaz vjazdu do ohrozených miest. V oblasti sa kvôli zlému počasiu ocitlo bez prúdu vyše 20-tisíc domácností.