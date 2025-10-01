Pravda Správy Svet Na Floride vykonali rekordnú 13. popravu za dvojnásobnú vraždu z roku 1990

Na Floride vykonali rekordnú 13. popravu za dvojnásobnú vraždu z roku 1990

V americkom štáte Florida v utorok popravili smrtiacou injekciou muža odsúdeného za vraždu manželského páru počas lúpeže v roku 1990. Ide o 13. popravu v tomto americkom štáte tento rok a v októbri sú naplánované ďalšie dve, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

01.10.2025 11:06
debata (1)

Victor Tony Jones (64) bol vyhlásený za mŕtveho o 18.13 h miestneho času (streda 0.13 h SELČ) vo Floridskej štátnej väznici, potvrdil guvernér Ron DeSantis. Podľa hovorcu guvernéra Jones odpovedal na otázku, či má nejaké posledné slová: „Nie, pane“.

Odsúdený pracoval v podniku v okrese Miami-Dade na južnej Floride. Jeho majiteľov dobodal v decembri 1990. Matildu Nestorovú bodol do krku a manžela Jacoba Nestora do hrude, uvádza sa v súdnych spisoch. Podľa vyšetrovateľov sa Nestorovi podarilo schovať v kancelárii, vytiahnuť pištoľ a päťkrát vystreliť. Páchateľa raz trafil do čela.

668023136 Čítajte aj Najdlhšie väznený český vrah pôjde na slobodu. Pred popravou ho zachránil pád komunizmu

Polícia vysvetlila, že Jonesa našla zraneného na mieste činu s peniazmi a osobnými vecami manželov Nestorovcov vo vreckách. Po hospitalizácii bol v roku 1993 odsúdený v dvoch prípadoch vraždy prvého stupňa na trest smrti. Porota ho tiež uznala vinným v dvoch prípadoch ozbrojenej lúpeže.

Jones podal v septembri na Najvyššom súde na Floride odvolanie. Argumentoval mentálnym postihnutím a údajným týraním, ktorým si prešiel ako tínedžer v štátnej nápravnej škole. Súd odvolanie zamietol.

Najvyšší súd USA v roku 1976 obnovil trest smrti a odvtedy bolo na Floride najviac popráv vykonaných v roku 2014 – osem. V tomto roku tam vykonali najviac popráv (13) v rámci všetkých štátov USA.

Celkový počet popráv v Spojených štátoch v tomto roku stúpol na 34 a najmenej osem ďalších je naplánovaných ešte do konca roka.

trest smrti, kreslo, poprava Čítajte viac Na Floride popravili sériového vraha, spájaného aj s prípadom O.J. Simpsona
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Florida #trest smrti #poprava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"