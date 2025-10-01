Pravda Správy Svet Únik vojenského tajomstva? Lukašenko nechtiac odhalil, ako vyzerá ruská "superzbraň" Orešnik

Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko nechtiac odhalil, ako vyzerá ruský raketový systém stredného doletu Orešnik. Zábery sa objavili na propagandistickom kanáli Pul Pervogo, pričom model systému bol zachytený v kancelárii Lukašenka.

01.10.2025 11:22
orešnik Lukašenko Foto:
Model zbraňového komplexu Orešnik v Lukašenkovej kancelárii.
Podľa fotografie je Orešnik umiestnený na podvozku s konfiguráciou kolies 12×12, pravdepodobne typu MZKT-79291. Tento podvozok sa už využíva aj pri systémoch RT-2PM2 Topol-M a RS-26 Rubež. Rozmery nového systému sú však menšie. Model Orešniku má kratšiu dĺžku a menší priemer, čo mohlo byť urobené zámerne na utajenie alebo ísť o chybu v mierke, vysvetľuje portál Militarnyi.

Medvedev zverejnil útok Orešnikom
Video

Podľa dostupných informácií bol Orešnik nedávno rozmiestnený na území Bieloruska. Lukašenko už 25. septembra oznámil nasadenie systému a tvrdil, že ide o opatrenie „na ochranu národnej bezpečnosti krajiny“ a nie o znak zbrojenia či eskalácie.

Zatiaľ nie je známe, či je systém vybavený jadrovými hlavicami. Vie sa však, že raketa je vyvinutá na základe RS-26 Rubež. Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky je jej skutočný názov Kedr. Raketový komplex má niesť šesť hlavíc, pričom každá z nich je vybavená šiestimi submuníciami, a rýchlosť na koncovej časti dráhy presahuje údajne 11 Machov, dodal portál.

Testy raketového systému Kedr sa uskutočnili na polygóne Kapustin Jar v októbri 2023 a v júni 2024.

Rusko odpálilo hypersonickú strelu Zirkón
Video
Orešnik Čítajte viac Projekt Orešnik je nezmyselný, Rusku prináša viac škody ako úžitku, tvrdí expert. Jeho odpálenie zachytia aj satelity
Viac na túto tému: #Rusko #Alexandr Lukašenko #vojna na Ukrajine #raketa Orešnik
