Únik vojenského tajomstva? Lukašenko nechtiac odhalil, ako vyzerá ruská "superzbraň" Orešnik

Podľa fotografie je Orešnik umiestnený na podvozku s konfiguráciou kolies 12×12, pravdepodobne typu MZKT-79291. Tento podvozok sa už využíva aj pri systémoch RT-2PM2 Topol-M a RS-26 Rubež. Rozmery nového systému sú však menšie. Model Orešniku má kratšiu dĺžku a menší priemer, čo mohlo byť urobené zámerne na utajenie alebo ísť o chybu v mierke, vysvetľuje portál Militarnyi.
Podľa dostupných informácií bol Orešnik nedávno rozmiestnený na území Bieloruska. Lukašenko už 25. septembra oznámil nasadenie systému a tvrdil, že ide o opatrenie „na ochranu národnej bezpečnosti krajiny“ a nie o znak zbrojenia či eskalácie.
Zatiaľ nie je známe, či je systém vybavený jadrovými hlavicami. Vie sa však, že raketa je vyvinutá na základe RS-26 Rubež. Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky je jej skutočný názov Kedr. Raketový komplex má niesť šesť hlavíc, pričom každá z nich je vybavená šiestimi submuníciami, a rýchlosť na koncovej časti dráhy presahuje údajne 11 Machov, dodal portál.
Testy raketového systému Kedr sa uskutočnili na polygóne Kapustin Jar v októbri 2023 a v júni 2024.