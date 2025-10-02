ANO vyhrá české voľby, Fialove Spolu potápajú nesplnené sľuby

Kto bude v Poslaneckej snemovni
Teraz môže Spolu podľa prieskumov o výsledku spred štyroch rokov len snívať. Výskumy stredopravicovému zoskupeniu pod vedením predsedu vlády Petra Fialu predpovedajú podporu približne 20 percent.
Voľby do 200-člennej Poslaneckej snemovne sa v Česku konajú v piatok a v sobotu. Ich jednoznačným favoritom sú babišovci, ktorí by mohli získať okolo 30 percent hlasov. Posledné prieskumy mohli agentúry zverejniť v pondelok. STEM nameral ANO 29,3 percenta hlasov, Ipsos 32,6. Spolu STEM prisúdil 20,5 percenta a Ipsos 21,1.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník
Okrem toho by sa mohli do parlamentu dostať centristicko-liberálne strany Starostovia a nezávislí (STAN) a Piráti, krajne pravicová Sloboda a priama demokracia (SPD), krajne ľavicové Stačilo! a popierači klimatických zmien Motoristi.
Je takmer isté, že občiansky demokrat Fiala ako predseda českej vlády skončí a nahradí ho Babiš. Asi ani v Spolu už nikto neverí na zázrak, že by koalícia mohla zaznamenať taký výsledok, aby sa ANO k moci nedostalo.
Pred štyrmi rokmi síce ODS, KDU-ČSL, TOP 09 babišovcov porazili, ale vtedy bola iná situácia.Premiérom bol Babiš a Spolu bol nový projekt, ktorý oslovil pravicových aj centristických voličov, ktorí sa obávali, aby ich hlas neprepadol. Teraz, naopak, z opozície útočí Babiš. A jeho terčom je vláda, s ktorej činnosťou je spokojných iba 25 percent ľudí, a z toho len tri percentá respondentov uviedli, že sú jednoznačne spokojní. Vyplýva to z dát Centra pre výskum verejnej mienky.
„To, čo minule umožnilo víťazstvo Spolu, bolo, že sa zo stoličiek zdvihli občasní voliči a koalícii to hodili, pretože sa rozhodovalo o tom, kto bude víťazom volieb. Teraz, keď je to jasné, tam tí ľudia budú chýbať,“ povedal pre Český rozhlas politický komentátor Bohumil Pečinka.
„Babiš sa výrazne poučil zo svojej predvolebnej kampane v roku 2021, ktorá bola až príliš vyhrotená a dlhá. Práve tým sa mu podarilo mobilizovať občasných voličov, aby to šli hodiť Spolu. Tohtoročná kampaň ANO sa nesie úplne v inom duchu. Je to stávka na profesionalizmus, návrat ostrieľaných tvárí, je to taká tímová súhra. Vôbec to nie je postavené tak ostro ako minule. Babiš nemobilizuje voličov Spolu a, naopak, všade hovorí, že ANO nemá nič vyhraté,“ uviedla v podcaste Českého rozhlasu Vinohradská 12 komentátorka a publicistka Apolena Rychlíková.
Fiala sa môže utešovať, že viacero českých vlád v minulosti voliči vnímali ešte negatívnejšie. No o tom, že Spolu nemá šancu v poslednej chvíli ANO poraziť, hovorí aj politológ z Palackého univerzity v Olomouci Pavel Šaradín. „Ak to porovnávame s rokom 2021, musíme si uvedomiť jednu vec. Vtedy bolo hlavnou témou to, čo by sa dalo opísať ako hľadanie Antibabiša,“ reagoval pre Pravdu český expert.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Podľa Šaradína mali voliči pred štyrmi rokmi úplne inú motiváciu, aby podporili Spolu, ako teraz. „Zmena v roku 2021 prišla úplne v poslednej chvíli. To znamená, že aj iba dva dni pred voľbami sa Spolu rozhodli podporiť ľudia, ktorí by za normálnych okolností napríklad nikdy v živote nevolili ODS. Chceli však dosiahnuť porážku Andreja Babiša. No smerom k Spolu to boli veľmi vlažní voliči. Koalíciu ODS, KDU-ČSL, TOP 09 drží jadro podporovateľov, ale tých je maximálne takých 20 percent. No ten takpovediac obal, to sú ľudia, ktorí v roku 2021 prišli len preto, aby hlasovali proti Babišovi. Ako som povedal, sú to vlažní až prelietaví voliči, čo Spolu škodí a ukazujú to aj prieskumy,“ vysvetlil Šaradín.
Expert si myslí, že niektorí ľudia, ktorí v roku 2021 v poslednej chvíli pravicovú koalíciu podporili, sa mohli dokonca presunúť aj k Motoristom. „Povedal by som však, že veľká časť je momentálne v skupine nerozhodnutých alebo sa z nich stali priamo nevoliči,“ povedal Šaradín.
Ak sú stále k dispozícii voliči, ktorí nevedia, komu dajú hlas, nemohlo by z toho ťažiť Spolu? Šaradín vraví, že problém pravicovej koalície je aj v tom, že v očiach vlastných podporovateľov nesplnila sľuby, ktoré im v roku 2021 dala. A Fialova vláda sa nemôže úplne vyhovárať ani na to, že krajinu prevzala počas pokračujúcej covidovej pandémie a potom musela riešiť veľkú ruskú inváziu na Ukrajinu.Čítajte viac Masaryk mal pocit, že zomiera, a myslel na hlupáka Hlinku. Prečo? Táto história Čechov a Slovákov rozdeľuje, tvrdí expert
„Koalícia Spolu z pohľadu jej stúpencov nesplnila predvolebné sľuby. Jej voliči si predstavovali inú politickú kultúru, než takú, akou sa prezentovala vláda Andreja Babiša. Očakávali lepšie fungovanie štátu, pravdepodobne tiež nižšie dane a zlepšenie ich vlastnej individuálnej situácie. Ľudia, ktorí v roku 2021 podporovali vytvorenie Fialovej vlády, sú dnes väčšinou sklamaní. Minimálne sa tak cíti veľká časť z nich. A je pravda, že vonkajšie okolnosti vláde Spolu, STAN-u a Pirátov (tí vo Fialovom kabinete skončili vlani v septembri, pozn. red.) úplne nepriali, aby mohla splniť svoj volebný program. No v kampani tieto strany hovorili viaceré jasné veci a voličom ich nedodali,“ ozrejmil Šaradín.
Proukrajinský postoj
To, čo Spolu v kampani zafungovalo, je jednoznačný postoj koalície k ruskej vojne proti Ukrajine. Fialova vláda od začiatku veľkej invázie vo februári 2022 výrazne vojensky a politicky podporovala Kyjev. Je to kontrast oproti tomu, čo vraví Babiš. Ten sa síce nezastáva Ruska ako okamurovci, Stačilo! či Motoristi, ale šéf ANO využíva naratív, že najprv je potrebné pomôcť Čechom, až potom Ukrajincom. A keď sa Babiš v roku 2023 uchádzal o prezidentský úrad, svojho súpera Petra Pavla obviňoval z toho, že vraj zatiahne Česko do vojny.
„Spolu v kampani v maximálnej miere využíva proukrajinské postoje. Je to logické. Podpora pre Ukrajinu je v českej spoločnosti stále nadpolovičná. A týka sa to aj iných vecí, o ktorých sa v krajine debatuje. Teda kam chce Česko patriť a ako blízko má k Západu. Pre Fialovu vládu je to nesmierne dôležité,“ pripomenul Šaradín.