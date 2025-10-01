VIDEO: Ďalší úder ruskej ekonomike? Jednu z najväčších rafinérií v krajine zachvátili plamene. Úrady popierajú útok

„Dnes na území podniku na spracovanie ropy vypukol požiar. Obyvatelia mali obavy, že by mohlo ísť o dôsledok nepriateľského útoku dronov. To sa však nestalo. Dnes neboli zaznamenané žiadne útoky bezpilotných prostriedkov,“ napísal Jevrajev na telegrame. Požiar má podľa neho technickú príčinu.
"Jaroslavnaftoorgsyntéza“ je piaty najväčší ropný rafinérsky komplex v Rusku podľa kapacity spracovania, píše agentúra UNIAN.
Ministerstvo pre mimoriadne situácie v Jaroslavskej oblasti, ktorá sa nachádza severovýchodne od Moskvy, ruskej štátnej agentúre TASS oznámilo, že hasičom sa podarilo požiar lokalizovať. Zachvátil na 200 metrov štvorcových rafinérie. Na mieste zasahuje takmer 100 hasičov a 32 kusov techniky.
Zábery ukazovali plamene a obrovský oblak dymu nad rafinériou, ktorá je s kapacitou spracovania 15 miliónov ton ropy ročne jednou z najväčších v krajine a najväčšou v severnej časti európskeho Ruska, uviedla agentúra DPA.
Ukrajina v obrane proti rozsiahlej ruskej invázii, ktorá trvá viac ako tri a pol roka, v posledných mesiacoch čoraz častejšie cielia svoje dronové a iné útoky na ruský ropný priemysel. Deklarovaným cieľom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov. Na čerpacích staniciach sa pre nedostatok palív v niektorých regiónoch tvoria dlhé rady.Čítajte viac VIDEO: Ďalší presný zásah, horia najväčšie ropné centrá Ruska. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov
Ruský server RBK uviedol s odvolaním sa na dáta konzultačnej firmy Siala, že koncom septembra dosiahlo množstvo odstavených kapacít ruských rafinérií 38 percent, čo je historické maximum. Len za august kapacity výroby benzínu a nafty v Rusku klesli o šesť percent, v septembri to bolo o 18 percent. Asi 70 percent z vyradenej kapacity rafinérií bolo spôsobených útokmi ukrajinských dronov.