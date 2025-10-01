Pravda Správy Svet Európa smeruje k vojne, vyhlásil Orbán. Podľa neho bude v Kodani na summite „boj v klietke“

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred cestou do Kodane na neformálne stretnutie hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie zverejnil v stredu príspevok na Facebooku. Uviedol v ňom, že to bude nebezpečný summit. Témami diskusie majú byť spoločná obrana Európy a podpora Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

01.10.2025 12:19
Orbán: Maďari a Slováci vedia, čo znamená vojna
„Musíme byť múdri,“ podčiarkol premiér, podľa ktorého stretnutie bude akýmsi „bojom v klietke“.

Orbán pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Európa je vo vojne, a podľa poľského premiéra Donalda Tuska „musíme si uvedomiť, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou je naša vojna“. Spomenul tiež švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko, aby sa pokročilo v otázke prijímania Ukrajiny do EÚ. Podľa maďarského premiéra sú to zlovestné signály, ktoré svedčia o tom, že Európa sa blíži k vojne.

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu
„Maďarskou realitou je, že vojna na susednej Ukrajine nie je našou vojnou. V otázke členstva Ukrajiny v Únii nevládne jednota, tá bez nás ani nemôže byť. Peniaze Maďarov nepošlú na Ukrajinu. Kým Maďarsko má národnú vládu, zatiaľ sa tak určite nestane,“ dodal predseda maďarskej vlády.

