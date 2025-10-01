Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov

O transformácii ukrajinskej armády a jej rastúcou dominanciou v oblasti dronovej vojny, píše editor služby UkraineAlert Peter Dickinson pre think-tank Atlantic Council.
NATO preberá ukrajinské štandardy
Dánsko nie je jedinou krajinou NATO, ktorá prejavuje záujem o ukrajinské skúsenosti. Keď ruské drony prenikli do poľského vzdušného priestoru začiatkom septembra, Poľsko reagovalo plánmi na zriadenie spoločného protidronového výcviku spolu s ukrajinskou armádou.
Podľa Dickinsona je Ukrajina čoraz viac uznávaná ako globálny líder vo vývoji technológií bezpilotných lietadiel.
„Krajina sa môže pochváliť rýchlo expandujúcim domácim dronovým priemyslom, ktorý vzrástol počas tri a pol rokmi totálnej vojny s Ruskom. To vytvorilo úrodnú klímu pre neúnavnú inováciu a umožnilo testovať nové dizajny dronov v bojových podmienkach na dennej báze,“ uvádza Atlantic Council.
Ukrajinské drony sa osvedčili pozdĺž frontových línií konfliktu a dovolili Kyjevu otočiť vývoj v Bitke o Čierne more. Okrem toho rastúca flotila bombardovacích dronov krajiny teraz bežne útočí na ciele hlboko vo vnútri Ruskej federácie.
Tieto úspechy vedú k novému postoju Západu. Dickinson zdôrazňuje, že „rastúca reputácia Ukrajiny ako kľúčového hráča v oblasti dronovej vojny odráža dramatické posuny, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú v bezpečnostnej architektúre Európy“.
„Donedávna bola Ukrajina považovaná za vojenského minnow (malú rybu), ktorá sa snaží prijať štandardy NATO. Je zarážajúce, že teraz je to NATO, ktoré sa snaží prijať ukrajinské štandardy,“ konštatuje Dickinson.
Plány s Britániou a USA
Prezident Volodymyr Zelenskyj vidí v dánskej misii „potenciálny model pre komplexnejší prístup k iniciatívam výcviku dronovej vojny s inými európskymi krajinami“. Zelenskyj sa vyjadril: „Naše skúsenosti, naši špecialisti a naše technológie sa môžu stať kľúčovým prvkom v budúcej iniciatíve Európsky múr dronov.“
Mnohé partnerské krajiny sa podľa Atlantic Council snažia začleniť ukrajinské technológie do svojich obranných doktrín.
Spojené kráľovstvo nedávno potvrdilo, že začne sériovo vyrábať drony vyvinuté v spolupráci s Ukrajinou.
Ukrajinská delegácia „vyrazila koncom septembra do Spojených štátov začať diskusie o potenciálne dôležitej dohode o spolupráci pri výrobe dronov“.
Putinova nočná mora
Vzostup Ukrajiny ako dronovej superveľmoci je len časťou jej premeny na „hlavnú vojenskú silu“. Ukrajinská armáda je taktiež na špičke inovácií v sektoroch obrannej techniky, vrátane elektronického boja, robotických systémov a kybernetickej bezpečnosti, vysvetľuje americký think tank. Nedávne podujatie Defense Tech Valley pritiahlo najmenej 5000 účastníkov z viac ako 50 krajín.
Hoci je technologický pokrok pútavý, Dickinson podčiarkuje, že „ľudský kapitál krajiny zostáva jej najväčším aspektom“. Ukrajina má druhú najväčšiu armádu v Európe – takmer milión mužov a žien v uniforme.
„To zatieni všetko ostatné na kontinente, a to aj bez zohľadnenia bezprecedentných skúseností Ukrajiny s modernou vojnou. V čase, keď sa USA snažia znížiť svoju rolu v európskej bezpečnosti, sú ukrajinské ozbrojené sily najväčšou prekážkou medzi expanzionistickým Ruskom a nepripravenou Európou,“ píše autor pre Atlantic Council.
Nový status Ukrajiny je podľa Dickinsona „najhoršou nočnou morou ruského prezidenta Vladimira Putina“, ktorú si sám vytvoril.
Keď Putin v roku 2014 začal inváziu, Ukrajina mala len „niekoľko tisíc bojaschopných vojakov“. Autor pripomína, že po počiatočných úspechoch okupantov „pokus Moskvy preniknúť hlbšie na ukrajinské územie vyvolal vlnu ľudového odporu“, ktorý „položil základy pre ďalšie rozšírenie a modernizáciu armády“.
Dickinson uzatvára hodnotenie tým, že hoci je ešte priskoro hovoriť o úplnom zlyhaní ruskej invázie, „je už dnes ťažké si predstaviť akýkoľvek výsledok, ktorý by zanechal Ukrajinu bezbrannú a vydanú na milosť Moskve“.
„Putin dúfal, že odzbrojí a zotne hlavu ukrajinskému štátu, no jeho sebazničujúca demilitarizačná kampaň neúmyselne vytvorila silnú a nezávislú Ukrajinu, ktorej sa bál najviac zo všetkého,“ uzatvára editor UkraineAlert pre Atlantic Council.