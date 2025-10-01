„Zlodejina,“ zúri Kremeľ. Únia na summite v Kodani rieši desiatky miliárd pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív

Tento plán, hoci je prezentovaný ako úver, ktorý má Ukrajina splatiť až po tom, čo jej Rusko nahradí vojnou spôsobené škody, vyvoláva ostré reakcie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ho ostro odsúdil a označil za „plány na nelegálne zhabanie ruského majetku, rusky povedané – o zlodejinu," ako informovala ruská štátna agentúra TASS. Šéfka EK von der Leyenová pritom zdôrazňuje, že cieľom nie je zhabanie aktív. Za úver by sa spočiatku zaručili členské štáty a neskôr, od roku 2028, by mohol byť krytý dlhodobým rozpočtom EÚ. Ak by bol návrh realizovaný, mohol by značne odbremeniť financovanie podpory Ukrajiny členskými štátmi.
Silná podpora z východného krídla EÚ
Návrh komisie získava silnú podporu, najmä od krajín na východnom krídle EÚ, ktoré už dlhší čas čelia ruským hrozbám a narušeniam. Lotyšská premiérka Evika Siliňová po príchode na summit uviedla, že o podobný krok „žiadajú krajiny už dlhší čas“, a Lotyšsko je pripravené podeliť sa o skúsenosti s ruskými hrozbami, vrátane potreby vybudovania protidronovej obrany na východnej hranici EÚ.
Podobne rázne sa vyjadrili aj lídri Estónska a Fínska. Estónsky premiér Kristen Michal je presvedčený, že by sa ruské aktíva mali využiť na pomoc Ukrajine v „maximálnej možnej miere“. Upozornil, že „Rusko jednoznačne testuje Európu“ a Ukrajina „potrebuje viac – viac zbraní, viac pomoci a viac peňazí,“ čo by mali pokryť práve zmrazené aktíva. Aj fínsky premiér Petteri Orpo označil zabezpečenie dlhodobého balíka pre Ukrajinu prostredníctvom týchto aktív za „veľmi dobrý nápad“.
Politickú podporu návrhu vyjadril aj nemecký kancelár Friedrich Merz a dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá ho podporila pred začiatkom kodaňského summitu.Čítajte viac Európa smeruje k vojne, vyhlásil Orbán. Podľa neho bude v Kodani na summite „boj v klietke“
Právne obavy a pochybnosti
Napriek rastúcej podpore však návrh čelí aj vážnym právnym obavám a pochybnostiam. Zazneli najmä z Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených aktív. K opatrným hlasom sa pridal aj luxemburský premiér Luc Frieden. Ten upozornil, že využitie majetku iného štátu „nemôžete len tak ľahko prevziať“ a že návrh vyvoláva množstvo otázok o právnych dôsledkoch a zodpovednosti. Podľa Friedena „všetky návrhy sú vítané, ale najprv si musíme byť istí, že budú fungovať v praxi a že bude jasné, kto za ne nakoniec ponesie zodpovednosť.“ Mnohé krajiny požadujú poznať konkrétne detaily tohto návrhu.
Summit má teda pred sebou náročnú debatu, v ktorej sa stretáva politická vôľa urýchlene a masívne pomôcť Ukrajine so zásadnými právnymi a finančnými otázkami.Čítajte viac Politico: Summit EÚ v Kodani bude krokom k radikálnej transformácii Únie