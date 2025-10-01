Posledná šanca pred obkľúčením. Izrael dáva obyvateľom Gazy ultimátum: Kto zostane, bude terorista

Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) podľa agentúry AFP oznámil, že kvôli narastajúcim vojenským operáciám je nútený dočasne pozastaviť svoje aktivity v meste a stiahnuť z neho zamestnancov. V Pásme Gazy dnes podľa tamojších zdravotných úradov pri izraelských úderoch a paľbe zahynulo najmenej 35 ľudí, väčšina z nich v meste Gaza, píše agentúra Reuters.
Izraelská armáda v stredu dopoludnia oznámila, že uzatvára pobrežnú cestu Rašíd spájajúcu juh Pásma Gazy s jeho severnou časťou. Pohyb smerom na sever už nie je možný, zatiaľ čo odchod z mesta Gaza na juh pásma bude možný len cez kontrolné stanovištia armády. Kac podľa ToI uviedol, že tí, ktorí v meste zostanú, budú považovaní za „teroristov a stúpencov terorizmu“. Vojenské operácie v oblasti podľa neho naďalej pokračujú v plnej sile. Izraelská armáda od augusta opakovane vyzýva obyvateľov mesta na odchod na juh pásma do takzvanej humanitárnej zóny. Avšak aj v týchto oblastiach, ktoré sú označované ako bezpečné, armáda podľa médií pravidelne útočí.Čítajte viac Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne a izraelská armáda v Pásme Gazy zostane
ICRC vo vyhlásení uviedol, že desaťtisíce ľudí, ktorí v meste Gaza zostali, čelia hrozným humanitárnym podmienkam. ICRC zároveň podľa AFP oznámil, že sa bude civilistom v meste snažiť pomáhať aj naďalej zo svojich centier v mestách Dajr Balah a Rafáh, ktoré zostávajú v plnej prevádzke.
Počet ľudí, ktorí zomreli v dôsledku akútnej podvýživy, podľa dnešných údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou teroristického hnutia Hamas, vzrástol na 455, vrátane 151 detí, píše Reuters. Panel nezávislých odborníkov OSN pre potravinovú bezpečnosť 22. augusta uviedol, že v governoráte mesta Gaza prepukol hladomor a môže sa postupne rozšíriť do ďalších častí pásma. Izrael tvrdenia o hladomore v oblasti dôrazne odmieta.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po útoku Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Izraelská armáda reagovala najprv vzdušnou a potom rozsiahlou pozemnou operáciou.
Podľa utorkových údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v pásme zabitých najmenej 66 097 Palestínčanov a ďalších 168 536 ich bolo zranených, píše denník The Guardian. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé.