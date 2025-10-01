Pravda Správy Svet Neznáme drony špehovali kritickú infraštruktúru Nemecka. Armáda chystá reakciu

Neznáme drony špehovali kritickú infraštruktúru Nemecka. Armáda chystá reakciu

V nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko minulý týždeň spozorovali neznáme drony v okolí kritickej infraštruktúry. Pre agentúru DPA to potvrdili zdroje oboznámené s problematikou, píše TASR.

01.10.2025 14:00
debata (2)
NATO: Rusko musí skončiť s provokáciami
Video
Zdroj: ta3

Ako prvý napísal o dronoch nad nemeckým územím týždenník Der Spiegel. Podľa jeho informácií ich spozorovali nad elektrárňou, univerzitnou nemocnicou a nad lodenicou Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) v meste Kiel. Agentúra DPA tieto informácie dokázala overiť.

Niektoré bezpilotné lietadlá údajne vytvorili formáciu okolo „materského dronu“. Der Spiegel s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že drony špehovali aj nad krajinským parlamentom a rafinériou v meste Heide.

Šlezvicko-Holštajnsko leží na severe Nemecka a hraničí s Dánskom, kde za posledné týždne opakovane spozorovali neznáme drony v okolí tamojších letísk. Krajinská ministerka vnútra Sabine Sütterlinová-Waacková sa k incidentom s dronmi vyjadrí podrobnejšie v stredu v miestnom parlamente v Kiele.

Drony ochromili letiská v Kodani a Osle
Video

Sütterlinová-Waacková uviedla, že Šlezvicko-Holštajnsko v súčasnosti posilňuje svoju protidronovú obranu v spolupráci s ďalšími severonemeckými spolkovými krajinami.

Generálny inšpektor Bundeswehru Carsten Breuer uviedol, že plánuje rýchlo nasadiť nové zbraňové systémy na obranu proti dronom. „Jedna vec je jasná – nakoniec budeme pravdepodobne musieť použiť drony proti dronom,“ uviedol.

Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...
Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...
+7Polícia a vojenská polícia zabezpečujú časti...

K incidentom s dronmi v Nemecku došlo po týždňoch napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré vyvolali nedávne narušenia vzdušného priestoru nad Poľskom, Rumunskom a Estónskom.

Tieto incidenty v Nemecku vyvolali diskusiu o tom, ako by mali úrady reagovať na spozorovania dronov. Obávajú sa najmä dopadu trosiek do obývaných oblastí po ich prípadnom zostrelení.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová Čítajte viac Európa sa musí vyzbrojiť. Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia, vyhlásila dánska premiérka
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #drony #ruské drony nad Poľskom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"