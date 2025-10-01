Obnova jadrového programu? Irán stavia obrovský a tajomný komplex hlboko v horách, odhalili satelitné snímky

Stavebné práce sa odohrávajú v lokalite známej ako Pickaxe, kde iránski robotníci razia tunely hlboko v pohorí Karkas už od roku 2020. Miesto leží dva kilometre od jadrového komplexu v Natanzu, ktorý sa stal cieľom bombardovania USA a Izraela v júni, spoločne s areálmi vo Fordo a Isfaháne.Čítajte viac Irán obnovuje raketové továrne po izraelskom útoku. Satelitné zábery odhalili kľúčový detail
MAAE nemá prístup, účel je neznámy
Účel zariadenia v lokalite Pickaxe zostáva tajomstvom. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi uviedol, že „Teherán počiatkom tohto roka odmietol odpovedať na naše otázky týkajúce sa tohto miesta“. Inšpektori MAAE areál doteraz nenavštívili.
Satelitné fotografie z tohto septembra ukazujú „ťažkú techniku a stavebné vozidlá“. Analytici podľa denníka The Washington Post (WP) odhadujú, že haly pod Pickaxe môžu byť hlboké „80 až 100 metrov“. Odborník na jadrové zbrane Jeffrey Lewis pre WP uviedol, že „Aktivita zrejme slúži k opevneniu hory proti možnému budúcemu útoku alebo infiltrácii.“
Pôvodný plán Iránu spred piatich rokov hovoril o tom, že zariadenie bude slúžiť ako výrobný podnik na montáž centrifúg určených k obohacovaniu uránu. Podľa analytikov však rozmery a hĺbka naznačujú, že by mohlo ísť o zariadenie na obohacovanie uránu, alebo „bezpečné skladište iránskych zásob uránu takmer zbrojnej kvality“.
Škody na programe a nové sankcie
Júnové útoky zo strany Izraela a USA zrejme iránsky jadrový program výrazne poničili. Ciele boli hlavné jadrové zariadenia v Natanzu, Fordo a Isfaháne aj vedci aktívni v programe. Na areál v Pickaxe júnové údery necielili.
Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí nedávno uviedol, že zásoby uránu obohateného na 60 percent sú zavalené pod sutinami zasiahnutých jadrových komplexov. Pentagón uviedol, že útok vrátil jeho jadrový program o dva roky späť.
Spojené štáty naďalej monitorujú akýkoľvek pokus Iránu o obnovu jadrového programu. Prezident Donald Trump povedal, že nikdy nedovolí Iránu zostaviť nukleárnu zbraň, cituje WP zdroj z Bieleho domu. Americké spravodajské služby monitorujú dianie v Pickaxe.
Organizácia Spojených národov (OSN) v nedeľu obnovila proti Iránu kvôli jeho jadrovému programu sankcie. Tie zahŕňajú zmrazenie iránskych aktív v zahraničí, zbrojné embargo a postihnú aj rozvoj iránskeho balistického raketového programu. Teherán tento krok označil za „neopodstatnený a nezákonný“.Čítajte viac OSN obnovila rozsiahle sankcie proti Iránu. Mena je na historickom minime, ľudia majú obavy o budúcnosť