Stroskotá Trumpov mierový plán pre Gazu? Hamas ho zrejme odmietne, vidí tam dve "červené čiary", píše BBC

Zdroj pre BBC potvrdil rovnaké zistenia saudskoarabského denníka aš-Šark al-Awsat, podľa ktorých si Hamas o americkom pláne myslí, že „slúži izraelským záujmom a ignoruje záujmy palestínskych ľudí“.
Prijatie plánu je nepravdepodobné pre kľúčovú požiadavku odzbrojenia a odovzdania zbraní a tiež údajne pre nasadenie Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze, čo skupina vníma ako novú formu okupácie, uviedol predstaviteľ Hamasu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán prijal ešte v pondelok počas návštevy Bieleho domu. Hamas sa k nemu dosiaľ nevyjadril. Katarskí sprostredkovatelia iba uviedli, že ho „zodpovedne skúma" a podľa zdrojov BBC o ňom rokuje s vedením v Gaze i mimo nej.
Veliteľ Brigád Izzadína Kasáma ako ozbrojeného krídla Hamasu údajne preferuje v bojoch pokračovať. Ozbrojené hnutie Palestínsky islamský džihád (PIJ) v utorok Trumpov plán odmietlo.
Podľa BBC je kľúčovým problémom plánu požiadavka, aby militanti prepustili všetkých rukojemníkov naraz, čím by stratili jedinú vyjednávaciu páku. Napriek Trumpovej podpore sa Hamas naďalej obáva, že by Izrael potom mohol obnoviť vojenské operácie, najmä po nedávnom pokuse o atentát na jeho vedenie v katarskej Dauhe.
Biely dom v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych.