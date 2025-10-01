Útok na Katar je útokom na nás: Trump podpísal vojenské záruky pre arabský štát

„Vzhľadom na pretrvávajúce hrozby pre Katarský štát zo zahraničia je politikou Spojených štátov zaručiť bezpečnostnú a územnú celistvosť Katarského štátu pred vonkajším vplyvom,“ uvádza sa vo výkonnom nariadení, ktoré v pondelok podpísal americký prezident Donald Trump. Biely dom ho zverejnil až v stredu.
Podľa tohto nariadenia USA v prípade útoku na Katar „prijmú zákonné a náležité opatrenia vrátane diplomatických a hospodárskych, a ak to bude potrebné, aj vojenských, aby bránili záujmy Spojených štátov a Katarského štátu a obnovili mier a stabilitu.“Čítajte viac Izrael súhlasí s Trumpovým mierovým plánom. Netanjahu sa ospravedlnil Kataru za útok
Izrael 9. septembra zaútočil stíhačkami na cieľ v Dauhe, pričom tvrdí, že sa zameral na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas, s ktorým už takmer dva roky vedie vojnu v Pásme Gazy. Pri útoku zahynulo niekoľko členov Hamasu a člen katarských bezpečnostných zložiek. Útok odsúdili svetoví lídri, Bezpečnostná rada OSN aj samotný Trump.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok počas návštevy v Bielom dome telefonicky ospravedlnil svojmu katarskému náprotivku Muhammadovi bin Abdarrahmánovi Ál Sánímu za útok v Dauhe. Podľa AFP tiež prisľúbil, že Izrael nepodnikne ďalší takýto útok.
Katar je jedným z kľúčových spojencov Spojených štátov a je tiež sprostredkovateľom rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, avšak od útoku odmietal pokračovať v tejto úlohe. Al Sání vyhlásil, že úder zmaril všetky nádeje pre rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiava v Pásme Gazy. Netanjahu útok obhajoval, priznal však, že nesplnil svoj účel. Pri útoku totiž zahynuli iba niekoľkí nižšie postavení predstavitelia Hamasu.