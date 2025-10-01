Pravda Správy Svet Súd v Británii vyniesol historické tresty: dokopy 174 rokov za zneužívanie 13-ročných dievčat. V gangu bol aj 65-ročný vodca

Sedem mužov dnes odsúdili na severe Anglicka na spolu 174 rokov väzenia za dlhodobé sexuálne zneužívanie dvoch dievčat, ktorým bolo na začiatku kriminálnej činnosti 13 rokov. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP. Ide o posledný z procesov súvisiacich s rozsiahlym škandálom po odhalení skutočnosti, že v Británii po desiatky rokov pôsobili gangy sexuálne zneužívajúce zraniteľné dievčatá.

01.10.2025 17:07
Britský premiér Keir Starmer v júni oznámil, že jeho vláda spustí celoštátne vyšetrovanie prípadov skupinového sexuálneho násilia na mladých dievčatách, ktorého sa podľa médií dopúšťali skupiny mužov, často pôvodom z Pakistanu. Kým muži pochádzali často z migrantských komunít, napadnuté ženy boli belošky, ktoré pochádzali často zo sociálne znevýhodnených vrstiev.

Dnes súd v Manchestri potrestal muža usvedčeného z desiatok trestných činov, vrátane 30 znásilnení, ktoré sa odohrali v rokoch 2001 až 2006. Prokurátor Rossano Scamardella na začiatku procesu povedal, že obe dievčatá „boli odovzdávané z rúk do rúk na sex“, boli zneužívané a ponižované.

Manželský pár zneužíval mladé dievčatá
Video
Archívne video.

Podľa Scamardellu o dievčatách vedeli sociálne služby a nebolo tajomstvom, že mali sex so staršími mužmi juhoázijského pôvodu, ktorými boli aj dnes odsúdení páchatelia.

Muži, ktorí previnia popierajú, dostali za zotročovanie dievčat tresty v rozmedzí 12 až 35 rokov väzenia. Vodcu tejto skupiny, Mohammeda Zahida, 65-ročného muža narodeného v Pakistane, odsúdili na 35 rokov väzenia. Podľa agentúry AFP predával spodnú bielizeň na trhu v Rochdale v severnom Anglicku a lákal dospievajúce dievčatá sľubovaním alkoholu alebo drog výmenou za sex.

Scamardella počas procesu uviedol, že dievčatá boli nútené k pohlavnému styku „s viacerými mužmi v rovnaký deň“, v schátraných bytoch, na plesnivých matracoch alebo v autách, na parkoviskách či v opustených skladoch.

Spolu bolo v Británii v procesoch so sexuálnymi gangmi odsúdených už viac ako 100 mužov. Počet obetí sa odhaduje na niekoľko tisíc a polícia a sociálne služby sú ostro kritizované za to, že ich neochránili.

