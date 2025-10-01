Pravda Správy Svet Macron pripustil možnosť zostrelenia ruských stíhačiek, ak narušia vzdušný priestor EÚ

Macron pripustil možnosť zostrelenia ruských stíhačiek, ak narušia vzdušný priestor EÚ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnený v stredu nevylúčil zostrelenie ruských stíhačiek v prípade, že narušia vzdušný priestor európskych štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

01.10.2025 17:41
Ruská hrozba: nórske stíhačky F-35 chránia nebo nad Európou
Nórske stíhačky F-35 za zapojili do ochrany vzdušného priestoru v Poľsku, Holandsku či Belgicku. Zdroj: Nórske ozbrojené sily

„V súlade s doktrínou strategickej nejednoznačnosti vám môžem povedať, že nič nie je vylúčené,“ odpovedal Macron na otázku, či je za zostrelenie ruského stíhacieho lietadla v prípade, že by bez povolenia vstúpilo do vzdušného priestoru krajín EÚ.

„Moskve sme opakovane hovorili, čo neurobíme. To je prejav slabosti. Musíme udržiavať (ruského prezidenta Vladimira) Putina v neistote. A musíme znížiť našu závislosť, najmä od Američanov,“ dodal.

V uplynulom období došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska, Rumunska i Estónska. Prelety neznámych dronov na svojich letiskách a vojenských zariadeniach hlásilo aj Dánsko. V prípade Poľska a Rumunska došlo k narušeniu počas ruských útokov na Ukrajine. Tri ruské stíhačky v septembri leteli vo vzdušnom priestore Estónska pozdĺž jeho námornej hranice z východu na západ približne 12 minút.

Francúzsky prezident minulý týždeň povedal, že v prípade „ďalších provokácií“ zo strany Ruska bude musieť NATO reagovať intenzívnejšie.

Macron v stredu tiež oznámil, že Francúzsko vyšetruje ropný tanker napojený na Rusko, ktorý sa nachádza pri francúzskom pobreží. Plavidlo Borocay sa plaví pod vlajkou Beninu a EÚ naň uvalila sankcie za to, že je súčasťou tzv. ruskej tieňovej flotily. Podľa webu The Maritime Executive je toto plavidlo podozrivé zo zapojenia sa do preletov dronov, ktoré v septembri opakovane narušili prevádzku letísk v Dánsku.

