Flotila Thunbergovej sa blíži ku Gaze, Izrael chce proti nej zasiahnuť

Izraelská televízia Channel 12 dnes informovala, že predtým, ako flotila dosiahne izraelské teritoriálne vody, bude izraelské námorníctvo pomocou reproduktorov vyzývať aktivistov na návrat do ich domovských krajín. Ak sa aktivisti nestiahnu, námorníctvo ich zadrží a prevezie do Izraela, odkiaľ budú buď vykázaní z krajiny alebo zatknutí a súdení, upozornila televízia.
Medzitým dnes talianska premiérka Giorgia Meloniová na neformálnom summite EÚ v Kodani zopakovala svoje slová adresované aktivistom vo flotile. „V tomto čase by si všetci mali uvedomiť, že najúčinnejším spôsobom, ako zmierniť utrpenie Palestínčanov, je konať zodpovedne a počkať na výsledok mierových rokovaní," povedala Meloniová. Pripomenula tak mierový plán pre Gazu predložený tento týždeň americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Okolo flotily s názvom Global Sumud Flotilla, ktorú tvoria desiatky lodí, sa podľa oficiálneho vyjadrenia členov misie v stredu ráno agresívne pohybovalo izraelské plavidlo. Kapitán jednej z lodí bol nútený vykonať rýchly manéver, aby sa vyhol čelnej zrážke. Propalestínski aktivisti podľa ANSA uviedli, že izraelské plavidlo obťažovalo podobným spôsobom aj ďalšie lode. Vedenie misie v rovnakom čase tiež oznámilo rastúcu aktivitu dronov, píše agentúra APA.
Flotila mieriaca do Pásma Gazy uviedla v noci, že vplávala do oblasti, kde jej hrozí zvýšené nebezpečenstvo kvôli možnému zásahu izraelských síl. Ide o oblasť, kde predchádzajúce snahy vplávať do Pásma Gazy zmarila izraelská armáda.
Neskôr zástupcovia flotily uviedli, že k niektorým lodiam sa priblížili neidentifikované plavidlá, ktoré sa potom vzdialili. „Videli sme, ako sa blíži izraelská armáda,“ uviedla okolo 03:00 SELČ talianska europoslankyňa Benedetta Scuderiová, ktorá je na jednej z lodí.
Česká účastníčka Přikrylová ČTK povedala, že v noci na stredu okolo hlavnej lode Alma s Thunbergovou a ďalšími aktivistami plávali na člnoch izraelské komandá a plavidlo rozhojdávala. Očakávi, že sa podobný zásah môže opakovať aj dnes. Tiež poznamenala, že si členovia posádky kvôli možnosti zadržania izraelskou armádou v noci vzali vesty a že zostali celú noc hore. „Potom začalo svitať, komando odišlo a my sme sa z toho trošku zotavovali. Cítim sa celkom unavená, vôbec som nespala celú noc,“ poznamenala s tým, že aktivisti sa teraz pripravujú na „ďalší útok Izraela“ po západe slnka.
Izraelskí predstavitelia dali najavo, že nemienia flotile umožniť vplávať do Pásma Gazy. Na námornú prevádzku v okolí tohto palestínskeho územia izraelské úrady uplatňujú embargo, kvôli ktorému sa nemôžu vydať na more ani rybári z Pásma Gazy.
Flotila odmietla návrhy talianskej vlády, aby svoj humanitárny náklad odovzdala na Cypre odnoži katolíckej cirkvi, ktorá by ho dopravila do Pásma Gazy. Cieľom plavby je totiž porušiť izraelské embargo uplatňované na Pásmo Gazy, uviedli aktivisti.
Účastníci flotily dlhodobo kritizujú Izrael za vysoký počet civilných obetí vo vojne v Pásme Gazy ako aj za zlú humanitárnu situáciu na palestínskom území. Izrael svoju vojenskú aktivitu v Pásme Gazy zdôvodňuje snahou zlikvidovať štruktúry teroristického hnutia Hamas, ktoré má na svedomí bezprecedentný útok, pri ktorom na juhu Izraela v októbri 2023 zahynuli stovky ľudí.