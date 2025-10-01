Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich

Maďarský ministerský predseda zopakoval svoje dávnejšie tvrdenie, že Ukrajina nie je suverénnym štátom.
Orbán zaujal postoj aj ku konfliktom Maďarska so Švédskom. Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson okrem iného v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko v záujme pokroku v procese prijatia Ukrajiny do EÚ. Orbán konštatoval, že napriek tomuto má Švédov rád. „Švédska politika je mimoriadne agresívna, to Maďari znášajú ťažko,“ poznamenal.
Ako pokračoval, v Maďarsku sa tento rok konalo konzultatívne referendum o vstupe Ukrajiny do EÚ a ukázalo sa, že občania sú proti. Maďarsko je podľa Orbána – na rozdiel od mnohých iných štátov – demokratická krajina a „v dôležitých veciach tu rozhodujú ľudia“.Čítajte viac Európa smeruje k vojne, vyhlásil Orbán. Maďarsko podľa neho ostane závislé od ruskej energie
K výsledkom parlamentných volieb v Moldavsku maďarský premiér zablahoželal proeurópskemu víťazovi a v súvislosti s otázkou členstva Ukrajiny v EÚ uviedol, že ide o dve rôzne krajiny. „Ukrajina momentálne nie je suverénnou krajinou, pretože nie je známe, kde je jej východná hranica. A ak sa EÚ rozhodne nepokračovať vo financovaní Ukrajiny, tá sa zrúti,“ povedal a dodal, že preto otázku Ukrajiny nemožno zamieňať s ničím iným.Čítajte viac Nie sme vo vojne s Ruskom, odkazuje Orbán Tuskovi. Podľa neho hrá nebezpečnú hru
Premiér vyjadril nádej, že ropovod Družba bude pokračovať v prevádzke, a zdôraznil, že chorvátsky ropovod JANAF nie je vhodný na nahradenie ruských energetických nosičov.
Orbán sa vyjadril aj k nadchádzajúcim voľbám v Českej republike. Podľa vlastných slov dúfa, že Andrej Babiš sa vráti k moci.