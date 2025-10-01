Pravda Správy Svet Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich

Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Kodani v stredu pred neformálnym stretnutím hláv štátov a vlád 27 členských štátov Európskej únie odkázal Dánom, aby nabudúce cudzie drony nad svojím územím zostrelili. Podľa servera nepszava.hu premiér novinárom tiež povedal, že nesúhlasí s názorom väčšiny EÚ takmer vo všetkom, a to vrátane podpory Ukrajiny a odpojenia sa od ruských energetických zdrojov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

01.10.2025 19:47
orbán Foto: ,
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán odpovedá na otázky novinárov pred príchodom na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ v Kodani v stredu 1. októbra 2025.
debata (1)

Maďarský ministerský predseda zopakoval svoje dávnejšie tvrdenie, že Ukrajina nie je suverénnym štátom.

Orbán zaujal postoj aj ku konfliktom Maďarska so Švédskom. Predseda švédskej vlády Ulf Kristersson okrem iného v pondelok vyzval na zvýšenie tlaku na Maďarsko v záujme pokroku v procese prijatia Ukrajiny do EÚ. Orbán konštatoval, že napriek tomuto má Švédov rád. „Švédska politika je mimoriadne agresívna, to Maďari znášajú ťažko,“ poznamenal.

Nový triumf ukrajinských dronov. Lacná zbraň poslala k zemi ruský vrtuľník Mi-8
Video

Ako pokračoval, v Maďarsku sa tento rok konalo konzultatívne referendum o vstupe Ukrajiny do EÚ a ukázalo sa, že občania sú proti. Maďarsko je podľa Orbána – na rozdiel od mnohých iných štátov – demokratická krajina a „v dôležitých veciach tu rozhodujú ľudia“.

Maďarský premiér Viktor Orbán. Čítajte viac Európa smeruje k vojne, vyhlásil Orbán. Maďarsko podľa neho ostane závislé od ruskej energie

K výsledkom parlamentných volieb v Moldavsku maďarský premiér zablahoželal proeurópskemu víťazovi a v súvislosti s otázkou členstva Ukrajiny v EÚ uviedol, že ide o dve rôzne krajiny. „Ukrajina momentálne nie je suverénnou krajinou, pretože nie je známe, kde je jej východná hranica. A ak sa EÚ rozhodne nepokračovať vo financovaní Ukrajiny, tá sa zrúti,“ povedal a dodal, že preto otázku Ukrajiny nemožno zamieňať s ničím iným.

Maďarsko Poľsko Tusk Orbán Čítajte viac Nie sme vo vojne s Ruskom, odkazuje Orbán Tuskovi. Podľa neho hrá nebezpečnú hru

Premiér vyjadril nádej, že ropovod Družba bude pokračovať v prevádzke, a zdôraznil, že chorvátsky ropovod JANAF nie je vhodný na nahradenie ruských energetických nosičov.

Orbán sa vyjadril aj k nadchádzajúcim voľbám v Českej republike. Podľa vlastných slov dúfa, že Andrej Babiš sa vráti k moci.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"