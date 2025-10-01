Pravda Správy Svet Francúzski vojaci obsadili podozrivý tanker, údajne z ruskej tieňovej flotily

Francúzski vojaci obsadili podozrivý tanker, údajne z ruskej tieňovej flotily

Francúzski vojaci pri pobreží Bretónska vstúpili na palubu zhabaného tankera, ktorý je podľa francúzskych úradov súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na svojich reportérov. Zhabané plavidlo Francúzsko podozrieva z podielu na ilegálnych preletoch dronov nad dánskymi civilnými a vojenskými letiskami z minulého týždňa.

01.10.2025 20:16
debata (27)
Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video

Vojaci v uniformách a kuklách v stredu popoludní hliadkovali na palube lode, hlásili reportéri AFP. Podozrivá loď bola zadržaná už v sobotu a dnes na jej palubu vstúpil „návštevný tím“, oznámil AFP vojenský zdroj.

Plavidla Boracay s dĺžkou 244 metrov, ktoré v súčasnosti pláva pod vlajkou Beninu, sa týkajú európske sankcie, pretože patrí k flotile, ktorú Moskva používa na obchádzanie západných sankcií namierených proti predaju ropy, píše AFP. Toto plavidlo, ktoré podľa internetovej stránky www.opensanctions.org viackrát zmenilo svoj názov a vlajku, je tiež podozrivé z účasti na nedávnych preletoch dronov v Dánsku, uvádza špecializovaný web The Maritime Executive.

NATO Čítajte viac Rusko sa tlačí na NATO, do Estónska poslal Putin migy. Začne ich aliancia zostreľovať?

Podľa analýzy dát zo špecializovaného námorného webu VesselFinder, ktorú vykonala agentúra AFP, tanker opustil ruský prístav Primorsk blízko Petrohradu 20. septembra a mal namierené do Indie. Pri dánskom pobreží sa plavil medzi 22. a 25. septembrom, teda v čase, keď Dánsko zaznamenávalo podozrivé prelety dronov. Napríklad hneď prvý takýto prelet z 22. septembra viedol k uzavretiu kodanského letiska.

Pôvod zostáva dodnes neznámy, ale podozrenie dánskych úradov čoskoro padlo na Rusko, ktoré predtým bolo obvinené z preniknutia asi 20 dronov do poľského vzdušného priestoru a tiež troch bojových lietadiel do estónskeho vzdušného priestoru.

Poľsko, vojaci Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po incidentoch v Dánsku s odvolaním sa na informácie od rozviedky povedal, že Rusko používa na vysielanie dronov do európskych krajín tankery. Je preto podľa neho dôležité, aby západné sankcie tvrdo dopadli na ruskú tankerovú flotilu.

Dánsko, súčasná predsednícka krajina EÚ, pre tento týždeň zakázalo všetky lety civilných dronov na svojom území, aby zabezpečilo bezpečnosť stredajšieho neformálneho summitu EÚ a štvrtkového rokovania lídrov európskych krajín v rámci Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani.

Facebook X.com 27 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine #ruská tieňová flotila
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"