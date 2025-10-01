Pravda Správy Svet Na Kryme si vodiči môžu natankovať nanovo už len 20 litrov nedostatkového benzínu

Na Kryme si vodiči môžu natankovať nanovo už len 20 litrov nedostatkového benzínu

Na anektovanom Kryme ruské úrady zaviedli ďalšie obmedzenia na tankovanie benzínu. Jednorazovo si vodič môže načerpať 20 litrov, oznámil Sergej Aksjonov, Ruskom dosadený šéf správy na polostrove. Koncom septembra úrady na Kryme obmedzili predaj benzínu na 30 litrov pri jednom nákupe, teraz sa toto množstvo ešte znížilo o desať litrov, poznamenal server BBC News.

01.10.2025 20:22
debata (42)
Už v auguste ruské médiá informovali o nedostatku benzínu a o dlhých radoch áut pred čerpacími stanicami v niektorých ruských regiónoch vrátane Krymu. Odvtedy útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie a ďalšie zariadenia ešte zosilneli.

„Opatrenia prijaté vládou (Krymskej) republiky v spolupráci s federálnymi orgánmi doteraz plne nevyriešili situáciu s požadovaným množstvom motorového paliva na krymských čerpacích staniciach. Bolo rozhodnuté obmedziť predaj paliva na najviac 20 litrov na nákup,“ napísal Aksjonov na sociálnej sieti Telegram.

Ubezpečil, že verejná doprava, sociálne zariadenia, inžinierske siete a záchranné zložky zostávajú zásobované v plnom rozsahu.

Rusko čelí letnému nedostatku a zdražovaniu benzínu pre zvýšený dopyt pravidelne, no tento rok sa problémy zhoršili aj v dôsledku ukrajinských náletov na rafinérie a ďalšie objekty infraštruktúry pohonných hmôt. Týchto útokov bolo v auguste aspoň 17, trikrát viac ako o rok skôr, poznamenala BBC.

Kyjev tvrdí, že tieto útoky na podniky, ktoré zásobujú ruské ozbrojené sily, majú oslabiť ruské vojnové úsilie. Ukrajina sa s pomocou Západu bráni ruskej agresii štvrtým rokom.

