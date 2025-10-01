Pravda Správy Svet Zomrela Jane Goodallová, svoj život zasvätila štúdiu správania šimpanzov

Zomrela Jane Goodallová, svoj život zasvätila štúdiu správania šimpanzov

Britská biologička a ochrankyňa prírody Jane Goodallová zomrela vo veku 91 rokov, informoval dnes podľa serveru NBC News Inštitút Jane Goodallovej. Britka zomrela prirodzenou smrťou. Vedkyňa, ktorá bude pripomínaná ako ochrankyňa zvierat a renomovaná výskumníčka šimpanzov, bola v Kalifornii na prednáškovom turné, uvádza sa vo vyhlásení inštitútu.

01.10.2025 20:28
Obit Jane Goodall Foto: ,
Na archívnej snímke z roku 1997 Jane Goodallová bozkáva Tess, samicu šimpanza, v rezervácii Sweetwaters neďaleko Nanyuki, severne od Nairob.
debata (2)

Goodallová svoj život zasvätila štúdiu správania šimpanzov, ktorému sa dlhé roky venovala v prirodzenom prostredí týchto tvorov, v národnom parku Gombe v Tanzánii. Až do vysokého veku sa angažovala v hnutí na ochranu zvierat.

Jane Goodallová Čítajte viac Jane Goodallová učí, ako žiť v harmónii s prírodou

Vďaka svojej húževnatosti a trpezlivosti odhalila Goodallová rad neočakávaných tajomstiev a zistila, že šimpanzy toho majú s človekom spoločného oveľa viac, ako sa dovtedy súdilo. Jej zásluhou sa napríklad svet dozvedel, že šimpanzy nie sú striktnými vegetariánmi alebo že vedia používať jednoduché nástroje. Odhalila tiež odvrátenú stránku správania týchto zvierat, ktorou je občasná agresia dominantných členov šimpanzích komunít voči slabším jedincom s cieľom zachovať si výsadné postavenie v skupine.

Jane Goodallová Čítajte viac Jane Goodallová má Afriku v krvi

Spolu s už zosnulou Diane Fosseyovou, ktorá sa venovala výskumu goríl, a Biruté Galdikasovou, ktorá sa špecializuje na výskum orangutanov, patrila Goodallová medzi najznámejšie vedkyne, ktoré sa zaslúžili o štúdium týchto pozoruhodných zvierat, ktoré sú najbližšími biologickými príbuznými človeka.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #jane goodall
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"