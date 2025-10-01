Zomrela Jane Goodallová, svoj život zasvätila štúdiu správania šimpanzov

Goodallová svoj život zasvätila štúdiu správania šimpanzov, ktorému sa dlhé roky venovala v prirodzenom prostredí týchto tvorov, v národnom parku Gombe v Tanzánii. Až do vysokého veku sa angažovala v hnutí na ochranu zvierat.Čítajte viac Jane Goodallová učí, ako žiť v harmónii s prírodou
Vďaka svojej húževnatosti a trpezlivosti odhalila Goodallová rad neočakávaných tajomstiev a zistila, že šimpanzy toho majú s človekom spoločného oveľa viac, ako sa dovtedy súdilo. Jej zásluhou sa napríklad svet dozvedel, že šimpanzy nie sú striktnými vegetariánmi alebo že vedia používať jednoduché nástroje. Odhalila tiež odvrátenú stránku správania týchto zvierat, ktorou je občasná agresia dominantných členov šimpanzích komunít voči slabším jedincom s cieľom zachovať si výsadné postavenie v skupine.
Spolu s už zosnulou Diane Fosseyovou, ktorá sa venovala výskumu goríl, a Biruté Galdikasovou, ktorá sa špecializuje na výskum orangutanov, patrila Goodallová medzi najznámejšie vedkyne, ktoré sa zaslúžili o štúdium týchto pozoruhodných zvierat, ktoré sú najbližšími biologickými príbuznými človeka.