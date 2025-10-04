Fiala prehral, lebo jeho vláda urobila rôzne chyby. Veľa Čechov sa cítilo oklamaných

Čo najmä prispelo k víťazstvu hnutia ANO?
Dve veci. Andrej Babiš v podstate viedol dlhodobú permanentnú kampaň. Mala jednu odbočku, keď v januári 2023 kandidoval v prezidentských voľbách, ale rýchlo na ňu nadviazal, ako rozdýchal prehru s Petrom Pavlom. Neustále sa vymedzoval proti vláde Petra Fialu. Pomohla mu aj jej výrazná nepopularita. Vláda urobila viacero chýb.
Aké?
V prvom rade rozhodovacie. Či to už bola otázka zastropovania cien energií a tým pádom spustenie vysokej inflácie, zdražovania takmer všetkého, alebo keď vláda ubezpečovala, že nebude zvyšovať dane a poplatky, ale nakoniec ich dvihla, pričom to neprinieslo nijaké reformy. Koaliční predstavitelia tiež spravili komunikačné chyby, ktoré rozdeľovali spoločnosť. Dozvedali, že sme sa, že takmer každý piaty občan je piata kolóna, Putinov sluha, dezolát, čo veľa ľudí považovalo za silný prejav spupnej arogancie. Doplním, že mnohí sa cítili oklamaní vládou, že nesplnila svoje sľuby, nepresadila reformy. Platí to aj o časti voličov, ktorí v minulých voľbách na jeseň 2021 dali svoj hlas stranám dosluhujúcej vlády a preto prešli k babišovcom alebo k iným opozičným stranám.
Dosahovalo by ANO vysokú popularitu bez Babiša?
Nepochybne keby na čele hnutia nestál on, tak by nezískalo viac ako 30 percent hlasov vo voľbách. Toto je však príznačné nielen pre ANO. Funguje tu systém, že líder stelesňuje program strany. Aj predvolebná koalícia Spou postavila všetko na Fialovi tak, že voľby označila za referendum o premiérovi. Videli sme to aj v prípade Slobody a priamej demokracie (SPD) s jej šéfom Tomiom Okamurom i hnutia Stačilo! s Kateřinou Konečnou. Vyskytoval sa dôraz dávaný na jednotlivca ako garanta volebnej ponuky. Myslím si, že v týchto voľbách sa veľa Čechov rozhodovalo ani nie tak podľa programov, ale hlasovali predovšetkým na základe popularity alebo neobľúbenosti jednotlivých lídrov.
Čo udržalo ešte stále pomerne veľa voličov koaličným stranám aj Pirátom, ktorí z vlády vlani na jeseň odišli?
Jednoznačne to bola ich nechuť k Babišovi. Odpor k nemu ako k politikovi, k jeho politickému štýlu. Určite svoju úlohu zohrala aj obava z nevyspytateľnosti budúcej vlády, keby v nej boli okamurovci alebo členovia Stačilo!. Samozrejme, že tieto strany majú aj tvrdé voličské jadro, ktoré by som odhadoval tak, že im garantovalo približne 12 – 15 percent hlasov, ktoré získali.
Veľkou neznámou boli pred voľbami Motoristi. Raz sa ukazovalo, že sa asi dostanú do Poslaneckej snemovne, inokedy to vyzeralo opačne. Sociológovia upozorňovali, že sú najviac náchylní k výkyvom v prieskumoch verejnej mienky.
U Motoristov to bolo dané hlavne tým, že svojich podporovateľov našli medzi mladými mužmi, u ktorých nebolo isté, či sa naozaj zúčastnia volieb. Veľa z nich sa pritom stotožňuje s Filipom Turekom, čestným predsedom Motoristov. Viedol kandidátnu listinu Motoristov v Stredočeskom kraji, ale nejeden jeho sympatizant sa mohol uspokojiť s tým, že má poslanecký mandát v Európskom parlamente. Motoristi mali priaznivcov aj medzi voličmi, ktorí sa hnevajú takmer na všetky politické strany, ale v ich prípade tiež nebola istota, či prídu odovzdať svoj hlas. Aj preto otázka volebného úspechu Motoristov vyzerala pred hlasovaním 50:50.
Pristavme sa pri SPD. Okamura v kampani hral s nacionalistickou kartou, keď napríklad tvrdil, že cena bývania výrazne klesne, keď Ukrajinci odídu z Česka. Bola to dôležitá téma alebo skôr okrajová?
Nebola to dominantná téma. Okamurovi chýbala téma neriadenej migrácie v EÚ, preto sa to usiloval preniesť to na Ukrajincov. Realita je však taká, že bez nich by sa v Českej republike nepodarilo obsadiť veľa pracovných miest. Ekonomicky by to zabolelo zvlášť samotnú Prahu a celý stredočeský región. Hovorím nielen o stavebníctve, ale aj o rôznych horšie platených službách. Ľudia to dobre vedia, takže táto časť kampane nemohla Okamurovi zásadne zväčšiť voličský potenciál. Bola to téma pre veľmi úzky okruh voličov, ktorá mu nových sympatizantov nedokázala priniesť.
Viacerí koaliční politici varovali Čechov, aby sa ich krajina nevydala takzvanou slovenskou cestou, čím narážali na ústretový postoj vlády Roberta Fica k Ruska atď.
V prvom rade povedať, že podobné výroky jedine škodia vzťahom medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Zvlášť ma trápi, že to hovoril Fiala ako rodák z Brna, čiže z Moravy, len kúsok od Slovenska, nevraviac, že pred vstupom do verejného života pôsobil ako profesor politológie… Ako lacno a falošne Okamura strašil pred návalom nebezpečných cudzincov, tak podobne populisticky maľoval čerta na stenu Fiala.