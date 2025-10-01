Demonštranti v Srbsku si pripomenuli tragédiu v Novom Sade spred 11 mesiacov

Protestujúci v Belehrade s rozsvietenými baterkami v telefónoch kráčali ulicami mesta mlčky. Davy ľudí sa zhromaždili aj v Novom Sade.
Na rozdiel od predchádzajúcich niekoľkých demonštrácií, keď poriadková polícia použila proti protestujúcim slzotvorný plyn, tentoraz neboli hlásené žiadne incidenty.Čítajte viac Pád strechy v Novom Sade si vyžiadal 14 obetí, minister sľubuje odhalenie vinníkov. Ľudia: Toto sa nemalo stať
Tieto protesty predstavujú pre srbského prezidenta Aleksandara Vučiča najvážnejšiu výzvu za posledné roky a konajú sa v situácii, keď tento líder čelí obvineniam z potláčania demokratických slobôd a zároveň umožňuje rozmach zločinnosti a korupcie. Vučič tieto tvrdenia odmieta.
Úrady v Srbsku sa v posledných týždňoch snažili potlačiť protivládne hnutie, pričom poriadková polícia takéto zhromaždenia rozháňala a zadržiavala a bila protestujúcich. Desiatky ľudí hlásili stratu zamestnania alebo finančný či iný tlak za protesty.Čítajte viac Nevydržal ani rok. Srbský premiér Vučevič rezignoval, utíchnu mesiace trvajúce protivládne protesty?
Milica Stevovičová z Belehradu v súvislosti s tým pre AP povedala, že Srbsko sa „pomaly mení na diktatúru“. „Boli podané trestné oznámenia proti ľuďom, ktorí pokojne protestovali, ale ani jedna osoba nebola obvinená za zrútenie strechy (v Novom Sade),“ dodala s tým, že „je to katastrofa.“
Srbsko sa formálne uchádza o členstvo v Európskej únii, ale prístupový proces je už roky pozastavený. Vučič si v poslednom desaťročí svojej vlády udržiava blízke vzťahy s Ruskom a Čínou a zároveň si upevňuje svoju moc.
Vysokoškolskí študenti, ktorí sú hybnou silou protestných zhromaždení, požadujú vyvodenie zodpovednosti za tragédiu v Novom Sade, ale aj predčasné parlamentné voľby, ktoré by podľa ich názoru zvrhli Vučičovu populistickú vládu.
„Existuje spôsob, ako zmeniť veci v krajine,“ povedal jeden zo študentov davu v Belehrade v krátkom prejave. „Prvým krokom je, aby skorumpovaní úradníci odstúpili a aby si ľudia uvedomili, že náš osud leží v rukách každého z nás,“ dodal.