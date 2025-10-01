Bývalá nemecká kancelárka Merkelová sa v Budapešti stretla s premiérom Orbánom

„Pre nás platí: raz kancelárka, navždy kancelárka. Vitajte v Maďarsku, Angela Merkelová,“ napísal Orbán na sociálnej sieti Facebook. O čom maďarský premiér a bývalá nemecká kancelárka v stredu rokovali, však zverejnené nebolo.Čítajte viac Merkelovej vyšla kniha pamätí. Prečo nechcela Ukrajinu v NATO? Ako si spomína na Trumpa či Putina?
Merkelová, ktorá bola kancelárkou v rokoch 2005–21, bola v Budapešti pri príležitosti predstavenia maďarského prekladu svojej knihy s názvom „Sloboda: Spomienky 1954–2021“.Čítajte viac Merkelová odmietla, že by sa snažila zatajiť pôvod covidu. Tajné informácie však stopla
Ich názorové rozdiely vyvrcholili počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď z konfliktných regiónov na Blízkom východe cez Maďarsko do západnej Európy utekali desaťtisíce ľudí. Maďarsko dočasne odmietlo utečencom povoliť pokračovať v ceste. Tento svoj postoj zmenilo, keď Merkelová prejavila ochotu Nemecka prijať ich. Jej slávna veta z tých čias: „My to zvládneme!“ je odvtedy často terčom posmechu Orbána a jeho stúpencov, píše DPA.