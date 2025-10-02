Izrael zasiahol proti flotile pre Gazu, Gretu Thundbergovú odviezli do prístavu. Účastníci plavby sa sťažujú na použitie vodných diel

Podľa účastníkov humanitárnej plavby Stredozemným morom použili izraelské ozbrojené sily pri zásahu vodné delá a nelegálne zadržali posádky plavidiel. Izraelská strana uviedla, že zastavila niekoľko lodí a ich posádky previezla do prístavu.
Izraelské námorníctvo podľa Reuters pred zásahom flotilu vyzvalo, aby zmenila kurz a zamierila k izraelskému prístavu Ašdod, kde by mohla humanitárnu pomoc vyložiť a izraelské úrady by ju poslali do Pásma Gazy. Podľa izraelského ministerstva zahraničia pri zásahu následne izraelské sily niekoľko lodí flotily zastavili a ich posádky previezli do izraelského prístavu. Na sieti X zdieľalo video zachytávajúce, ako príslušník izraelských síl odvádza z lode švédsku aktivistku a účastníčku flotily Gretu Thunbergovú. V príspevku ministerstvo doplnilo, že Thunbergová „aj jej priatelia sú v bezpečí a zdraví“.
Zástupcovia flotily s názvom Global Sumd Flotilla na sieti Telegram uviedli, že izraelské sily postupovali pri zásahu agresívne. „Do lode Florida úmyselne nabehli a proti Yulare, Meteque a ďalším plavidlám použili vodné delá,“ oznámili účastníci humanitárnej plavby. Členovia všetkých posádok sú podľa nich v poriadku. Podľa francúzskej europoslankyne Rimy Hassanovej izraelské sily zadržali stovky ľudí, vrátane jej samotnej.
Podľa flotily zasiahli izraelské sily proti jej lodiam v medzinárodných vodách. Medzi zadržanými plavidlami je tiež loď Aurora, na ktorej plávala Češka Šárka Prikrylová. Tá predtým ČTK potvrdila, že flotilu obkľúčili izraelskí vojaci. Na telegrame zástupcovia flotily uvádzajú, že 30 lodí ďalej pokračuje v plavbe k Pásmu Gazy. Podľa ich informácií sú plavidlá približne 85 kilometrov od pobrežia.
Teroristické hnutie Hamas, ktoré Pásmo Gazy ovláda, označilo zadržanie účastníkov flotily za pirátstvo a námorný terorizmus, útok odsúdilo aj turecké ministerstvo zahraničia. Kolumbijský prezident Gustavo Petro v stredu po zásahu proti flotile, ktorý označil za zločin, vyhostil izraelskú diplomatickú delegáciu. Kolumbia s Izraelom prerušila diplomatické vzťahy už v roku 2024, v krajine ale podľa AFP aj potom zostali štyria diplomati.
Flotilu tvorí podľa agentúry AP takmer 50 lodí so zhruba 500 ľuďmi. Sú medzi nimi aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk niekdajšieho juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu Mandla Mandela, a niekoľko európskych zákonodarcov.
Izrael dal opakovane najavo, že flotilu nenechá doplávať k Pásmu Gazy, kde vedie vojnu proti Hamasu, ktorý v októbri 2023 na juhu Izraela zabil na 1200 ľudí. Odvtedy Izrael v pásme zabil podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyše 66 000 ľudí, väčšinou civilistov. OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé. Izraelský postup v Pásme Gazy je terčom kritiky viacerých krajín i medzinárodných organizácií.