ONLINE: USA budú poskytovať Kyjevu spravodajské informácie, aby mohol zasahovať ciele hlboko v Rusku

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 317 dní
6:00 Spojené štáty budú Ukrajine poskytovať informácie od spravodajských služieb, ktoré bude môcť využiť na útoky proti energetickej infraštruktúre hlboko vo vnútrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov.
Americký prezident Donald Trump nedávno povolil, aby spravodajské služby a ministerstvo obrany pomáhali Kyjevu s týmito útokmi, a Američania sa obrátili na spojencov v NATO, aby Ukrajine poskytli podobnú podporu. WSJ uvádza, že toto rozšírené zdieľanie informácií od tajných služieb je ďalším signálom, že Trump posilňuje podporu Ukrajiny po tom, ako jeho snahy priviesť Rusko a Ukrajinu k mierovým rokovaniam uviazli v mŕtvom bode.
Podľa amerických činiteľov je to prvýkrát, čo Trumpova administratíva pomôže Ukrajincom s útokmi s nasadením zbraní dlhého dosahu proti energetickým objektom hlboko v Rusku. Spojené štáty už dlho poskytujú ukrajinskej armáde podporu pri dronových a raketových útokoch, vďaka ďalším informáciám od spravodajských služieb ale bude môcť lepšie útočiť na rafinérie, ropovody a plynovody, elektrárne a ďalšie objekty na území susednej krajiny. Cieľom týchto ukrajinských operácií je obmedziť Rusku príjmy z ropy, ktoré mu pomáhajú financovať vojnu proti susednej krajine. Kým začnú informácie Ukrajincom odovzdávať, čakajú ešte americkí činitelia na písomné inštrukcie z Bieleho domu.
Trump súhlas dal krátko pred tým, ako minulý týždeň v príspevku na sociálnej sieti prejavil svoju frustráciu z ruského prezidenta Vladimira Putina. Na prekvapenie mnohých vtedy napísal, že Ukrajina by mohla získať späť všetky svoje územia, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko.
WSJ tiež píše, že Spojené štáty uvažujú o tom, že Ukrajine dodajú strely Tomahawk a Barracuda a ďalšie americké strely odpaľované zo zeme a zo vzduchu, ktoré majú dolet okolo 800 kilometrov. Zástupcovia Trumpovej administratívy však podotkli, že žiadne rozhodnutie v tejto veci ešte nepadlo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred pár dňami prezradil, že Trumpa požiadal o strely Tomahawk, ktoré patria k najpresnejším americkým zbraniam. Americký viceprezident J.D. Vance následne povedal, že Spojené štáty žiadosť Ukrajincov zvažujú.