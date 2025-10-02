Pravda Správy Svet Biely dom odmieta pápežovu kritiku imigračnej politiky Spojených štátov

Biely dom odmieta pápežovu kritiku imigračnej politiky Spojených štátov

Biely dom v stredu obhajoval prísnu migračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorú pápež Lev XIV. tento týždeň kritizoval za „nehumánne“ zaobchádzanie s migrantmi v Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AFP.

02.10.2025 07:11
Lev v utorok počas stretnutia s novinármi v pápežskom letnom sídle Castel Gandolfo povedal, že človek, ktorý odmieta interrupcie, no súhlasí s nehumánnym zaobchádzaním s migrantmi v USA, sa nedá považovať za skutočne prolife. Dodal, že rovnako nie je prolife ani ten, kto je proti interrupciám, ale podporuje trest smrti, ktorý je stále legálny v mnohých amerických štátoch.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá je katolíčka, túto pápežovu kritiku odmietla.

„Odmietam tvrdenie, že za tejto administratívy dochádza k nehumánnemu zaobchádzaniu s nelegálnymi migrantmi v Spojených štátoch,“ povedala novinárom. Dodala, že k „významne nehumánnemu zaobchádzaniu“ dochádzalo počas pôsobenia predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena, keď hranicu USA s Mexikom prekročil rekordný počet ľudí.

„Táto administratíva sa snaží presadzovať zákony našej krajiny čo najhumánnejším spôsobom a zároveň ich dodržiavať,“ dodala Leavittová.

Ešte pred svojím zvolením pápež Lev – vtedy kardinál Robert Francis Prevost – na sociálnych sieťach zdieľal články kritické voči Trumpovi a viceprezidentovi J.D. Vanceovi, ktorý je takisto katolík.

