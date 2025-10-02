Pravda Správy Svet Nulová diverzita. Trump chce zastaviť financie neziskovkám zaoberajúcich sa rodovou identitou

Nulová diverzita. Trump chce zastaviť financie neziskovkám zaoberajúcich sa rodovou identitou

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zastaviť financovanie z federálnych zdrojov pre organizácie, ktoré sa v zahraničí zaoberajú rodovou identitou a diverzitou. Píše o tom server Politico s odvolaním sa na nemenovaného činiteľa a neziskové organizácie oboznámené s plánom.

02.10.2025 08:19
debata (5)

Podľa Politica ide o rozšírenie takzvanej politiky Mexico City, podľa ktorej organizácie v zahraničí financované z amerických zdrojov nesmú poskytovať alebo propagovať potraty.

Ako to bolo s Trumpom? Scenárista Simpsonovcov pre Pravdu odhalil tajomstvo slávnych predpovedí. Keď svet začne robiť, čo vidí v kreslenom seriáli, je to desivé
Video

O peniaze z USA majú podľa plánov Trumpovej administratívy prísť tak americké, ako aj zahraničné organizácie zasadzujúce sa o diverzitu, rovnosť a inklúziu a zabezpečujúce rôzne programy týkajúce sa transgenderových ľudí. Zástupcovia niekoľkých neziskových organizácií uviedli, že plán sa týka subjektov so sídlom v USA aj v zahraničí, agentúr OSN a zahraničných vlád.

Vysoko postavený zástupca amerického ministerstva zahraničia agentúre Reuters povedal, že rezort pokračuje v presadzovaní zahraničnej politiky prezidenta Trumpa, ktorého heslom je America first (Amerika na prvom mieste).

Trump Hegseth Čítajte viac Trump a Hegseth zvolali americkú vojenskú špičku z celého sveta, aby im povedali, že je koniec tlstých generálov a diverzity v armáde
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump #diverzita #rodová identita
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"