Nulová diverzita. Trump chce zastaviť financie neziskovkám zaoberajúcich sa rodovou identitou

Podľa Politica ide o rozšírenie takzvanej politiky Mexico City, podľa ktorej organizácie v zahraničí financované z amerických zdrojov nesmú poskytovať alebo propagovať potraty.
O peniaze z USA majú podľa plánov Trumpovej administratívy prísť tak americké, ako aj zahraničné organizácie zasadzujúce sa o diverzitu, rovnosť a inklúziu a zabezpečujúce rôzne programy týkajúce sa transgenderových ľudí. Zástupcovia niekoľkých neziskových organizácií uviedli, že plán sa týka subjektov so sídlom v USA aj v zahraničí, agentúr OSN a zahraničných vlád.
Vysoko postavený zástupca amerického ministerstva zahraničia agentúre Reuters povedal, že rezort pokračuje v presadzovaní zahraničnej politiky prezidenta Trumpa, ktorého heslom je America first (Amerika na prvom mieste).