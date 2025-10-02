Pravda Správy Svet Hranica, ktorú ešte nikto nikdy nedosiahol. Hodnota majetku Elona Muska má nové maximum

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého majetok dosiahol hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur).

02.10.2025 08:39
Prezident Donald Trump a Elon Musk počas spomienkovej slávnosti za Charlieho Kirka v nedeľu 21. septembra 2025 na štadióne State Farm v Glendale v Arizone.
Majetok technologického miliardára prekonal túto hranicu v stredu (1. 10.) popoludní, napísal časopis Forbes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Na druhom mieste v rebríčku najbohatších ľudí sveta zostal Larry Ellison, zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle. Hodnota jeho majetku v porovnaní s Muskovým je podľa údajov časopisu Forbes nižšia o približne 150 miliárd USD.

Musk má okrem iného podiel v spoločnosti Tesla. Cena akcií výrobcu elektromobilov v pondelok (29. 9.) vzrástla o 4 %, čím sa jeho majetok zvýšil o približne 9 miliárd USD. Musk vlastní aj 42-percentný podiel vo vesmírnej spoločnosti SpaceX v hodnote 168 miliárd USD. Ďalších 60 miliárd USD pochádza zo zlúčenia Muskovej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou xAI so sociálnou sieťou X, ktorú prevzal v roku 2022 ešte pod jej pôvodným názvom Twitter.

