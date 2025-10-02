Pravda Správy Svet Cez 60 mŕtvych chlapcov. Záchranári nenašli „žiadne známky života“ pod troskami zrútenej školy v Indonézii

Indonézski záchranári vo štvrtok nezistili „žiadne známky života“ pod troskami zrútenej budovy islamskej školy, kde zostáva naďalej uviaznutých 59 žiakov, uviedli predstavitelia agentúry na zmierňovanie následkov katastrof. Budova v meste Sidoarjo na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

02.10.2025 09:01
Indonesia School Collapse Foto: ,
Záchranári nasadili žeriav na odpratávanie trosiek na mieste, kde sa v pondelok 2. októbra 2025 zrútila rozostavaná budova islamskej internátnej školy v Sidoarjo na Východnej Jáve v Indonézii.
„Použili sme zariadenia modernej technológie, ako sú termovízne drony, a z vedeckého hľadiska sme nezistili žiadne známky života,“ povedal šéf agentúry počas tlačovej konferencie. Podľa AFP tak narastajú obavy, že pod troskami už nie je nikto nažive.

Iný predstaviteľ úradu pre Reuters doplnil, že záchranári po menách volali nezvestných žiakov, použili detektory pohybu a skenery na sledovanie pohybov alebo životných funkcií. Vo štvrtok do záchrannej akcie nasadili aj žeriav, aby odstránil ľahké časti trosiek, dodal.

V stredu neskoro večer riaditeľ Národnej pátracej a záchrannej agentúry Basarnas oznámil, že celkový počet obetí dosiahol šesť, hoci agentúra na zmierňovanie následkov katastrof vo štvrtok uvádzala stále päť obetí.

Budova školy sa zrútila v pondelok, keď sa žiaci zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku. Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť. Žiaci školy sú vo veku od 12 do 17 rokov, vysvetľuje televízia BBC.

zemetrasenie Čítajte viac Pod troskami školy, ktorá sa zrútila v Indonézii, je podľa úradov 91 ľudí

Pôvodná modlitebňa mala dve poschodia, ale bez povolenia k nej boli pristavané ďalšie dve. Polícia uviedla, že základy starej budovy zrejme neboli schopné uniesť prístavbu a zrútili sa počas betónovania, ozrejmuje agentúra AP.

Podľa BBC patrí postihnutá škola do kategórie pesantren – tradičná islamská internátna škola v Indonézii. Študenti tam žijú, študujú a praktizujú náboženstvo pod vedením náboženského učiteľa. Tradične sa zameriavajú na islamské štúdiá, memorovanie Koránu, výučbu arabčiny a islamského práva. V súčasnosti mnoho z nich ponúka aj všeobecné vzdelávanie.

