Pravda Správy Svet Skoro 200 ľudí na palubách. Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

Skoro 200 ľudí na palubách. Na letisku v New Yorku sa zrazili dve lietadlá

Dve lietadlá americkej regionálnej leteckej spoločnosti Endeavor Air sa v stredu zrazili na letisku LaGuardia v New Yorku, oznámili úrady aj spoločnosť. Dve osoby údajne utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a televízie CNN.

02.10.2025 09:31
Delta Connection Endeavor Air Foto: ,
Lietadlo CRJ-900LR spoločnosti Delta Connection Endeavor Air odlieta z Freelandu v štáte Michigan v stredu 1. mája 2024.
debata

K incidentu došlo o 21.58 h miestneho času (štvrtok 03.58 h SELČ), keď jedno lietadlo pristávalo a druhé sa pripravovalo na odlet, uvádza sa vo vyhlásení Prístavného úradu New Yorku a New Jersey. Spoločná agentúra oboch štátov spravuje letiská, prístavy, mosty, tunely a ďalšiu infraštruktúru. Podľa vyhlásenia krídlo lietadla smerujúceho do Virgínie narazilo do prednej časti lietadla prichádzajúceho zo Severnej Karolíny.

Podľa Prístavného úradu bola jedna osoba prevezená do nemocnice so „život neohrozujúcimi zraneniami“. Aerolínie Delta ako materská spoločnosť Endeavor Air informovala, že jeden člen personálu utrpel menšie zranenie. CNN s odvolaním sa na správu jedného z pilotov dodala, že letuška si poranila koleno

„Delta bude spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi na prešetrení toho, čo sa stalo, pretože bezpečnosť našich zákazníkov a ľudí je pre nás na prvom mieste. Našim zákazníkom sa za túto skúsenosť ospravedlňujeme,“ uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení.

Český prezident Pavel prekvapil: z Londýna do Prahy letel bežnou linkou
Video

Podľa nej bolo na palube oboch letov 93 pasažierov a členov personálu. Prevádzka na letisku LaGuardia nebola v dôsledku zrážky prerušená.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #New York #letecká doprava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"