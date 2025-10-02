Pravda Správy Svet Summit v Kodani: lídri EÚ sa nedohodli. Nastal pat v otázke múru proti dronom, ruských aktív aj Ukrajiny

Prezidenti a premiéri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v stredu na neformálnom summite v dánskej Kodani nedokázali zhodnúť vo väčšine kľúčových otázok vrátane využitia zmrazených ruských aktív, urýchlenia prístupového procesu pre Ukrajinu či vytvorenia európskeho „múru proti dronom“. Magazín Politico o tom informoval s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami, píše TASR.

02.10.2025 11:20
Mette Frederiksenová, Volodymyr Zelenskyj ,... Foto: ,
Zľava dánska premiérka Mette Frederiksenová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer na summite Európskeho politického spoločenstva v Kodani vo štvrtok 2. októbra 2025.
Podľa Politica ostáva využitie ruských zmrazených aktív na pomoc Ukrajine „mimo dosahu“, ale lídri sa v princípe zhodli, že budú naďalej hľadať spôsoby, ako ich využiť. Problematickou bola vraj aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu, ktorú naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.

NATO: Rusko musí skončiť s provokáciami
Zdroj: ta3

Múr proti dronom

Lídri sa údajne nezhodli ani v postupe pri budovaní múru proti dronom na východnej hranici bloku. „Veci by mali byť trochu sofistikovanejšie,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron pred vstupom do rokovacej miestnosti. Podľa dvoch diplomatických zdrojov magazínu návrhy kritizoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Politico tvrdí, že Európska komisia (EK) bude na návrhoch naďalej pracovať, hoci možno pod iným menom.

Podľa serveru Politico sa Európske politické spoločenstvo presadzované francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom stáva skôr slávnostným stretnutím. Neočakávajú sa žiadne konkrétne výsledky, neuzatvárajú sa obchody, európski lídri ale summit využívajú na stretnutie s kolegami, ktorých dlho nevideli.

Zelenskyj označil rokovania s Ficom za zmysluplné. Slovenský premiér podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj jej snahu o vstup do EÚ
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil stretnutie so slovenským premiérom Robertom Ficom za zmysluplné. Po rokovaní v Užhorode tiež vyhlásil, že vzájomný dialóg bude pokračovať. Slovenský premiér zase podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Vyslovil sa tiež za čo najrýchlejšie nastolenie mieru v konflikte na Ukrajine a podporil ambície Kyjeva na vstup do Európskej únie. / Zdroj: ta3

Lídri strávili značný čas diskusiou o budúcnosti spoločnej obrany, čo neskôr potvrdil aj predseda Európskej rady António Costa. Členské krajiny údajne vo všeobecnosti privítali návrhy EK, trvali však na zachovaní si jasného slova pri ich formovaní. Podľa Costu by sa mali ministri obrany členských krajín častejšie stretávať s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.

Politico na záver zhrnulo, že európski lídri summit zakončili mnohými veľkolepými rečami, ale podľa jeho zdrojov sa skutočne dohodlo len málo. Mnoho dokumentov pravdepodobne nebude stále pripravených ani na nadchádzajúcom summite Európskej rady 23. a 24. októbra v Bruseli.

Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov

Ukrajina, tlak na Rusko a migrácia

Európski lídri budú dnes rokovať o situácii na Ukrajine, zvýšení tlaku na Rusko, ale aj boji s nelegálnou migráciou, uviedol pri príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani britský premiér Keir Starmer. EPC združuje 47 európskych krajín, dnešného stretnutia sa zúčastnia aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na rokovaní nebude mať svojho zástupcu kvôli povinnostiam, ktoré má premiér Petr Fiala iba deň pred českými parlamentnými voľbami.

„Budeme diskutovať o téme nelegálnej migrácie a možnostiach, ktoré máme pre boj s ňou. Existuje niekoľko krajín, ktoré s nami chcú na tejto téme spolupracovať,“ povedal Starmer novinárom.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorej krajina summit organizuje, pri príchode na rokovania zopakovala, že v Európe prebieha hybridná vojna. Zdôraznila preto dôležitosť posilnenia spoločnej európskej obrany. „Do roku 2030 musíme byť schopní sa efektívne brániť,“ dodala.

Európa sa musí vyzbrojiť. Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia, vyhlásila dánska premiérka

Jeden z úniových diplomatov z krajiny mimo Európskej únie prirovnal EPC k speeddatingu kvôli veľkému počtu stretnutí a ich krátkemu trvaniu, ktoré ponecháva len veľmi málo priestoru na podrobné prerokovanie zložitých otázok, poznamenalo Politico. Speeddating je spôsob zoznamovania, pri ktorom sa partneri na druhej strane stola veľmi rýchlo striedajú.

Ako ale zdôrazňujú mnohí experti, aj neformálne rozhovory môžu byť užitočné, a na summite je tak oveľa dôležitejšie, čo sa deje v zákulisí pri bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach.

Vznik EPC inicioval v máji 2022 Macron. Neformálna platforma má podporovať politický dialóg v Európe a prispievať k jej stabilite, bezpečnosti a prosperite. Prvé stretnutie sa konalo na jeseň 2022 v Prahe, doteraz posledný summit EPC bol tento rok v máji v Albánsku.

Kodaň v stredu hostila neformálny summit EÚ. Vo štvrtok sa v dánskom hlavnom meste uskutoční zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Hlavnou témou diskusie bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

