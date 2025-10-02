Summit v Kodani: lídri EÚ sa nedohodli. Nastal pat v otázke múru proti dronom, ruských aktív aj Ukrajiny

Podľa Politica ostáva využitie ruských zmrazených aktív na pomoc Ukrajine „mimo dosahu“, ale lídri sa v princípe zhodli, že budú naďalej hľadať spôsoby, ako ich využiť. Problematickou bola vraj aj myšlienka urýchlenia procesu rozširovania EÚ o Ukrajinu, ktorú naďalej blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.
Múr proti dronom
Lídri sa údajne nezhodli ani v postupe pri budovaní múru proti dronom na východnej hranici bloku. „Veci by mali byť trochu sofistikovanejšie,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron pred vstupom do rokovacej miestnosti. Podľa dvoch diplomatických zdrojov magazínu návrhy kritizoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Politico tvrdí, že Európska komisia (EK) bude na návrhoch naďalej pracovať, hoci možno pod iným menom.
Podľa serveru Politico sa Európske politické spoločenstvo presadzované francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom stáva skôr slávnostným stretnutím. Neočakávajú sa žiadne konkrétne výsledky, neuzatvárajú sa obchody, európski lídri ale summit využívajú na stretnutie s kolegami, ktorých dlho nevideli.
Lídri strávili značný čas diskusiou o budúcnosti spoločnej obrany, čo neskôr potvrdil aj predseda Európskej rady António Costa. Členské krajiny údajne vo všeobecnosti privítali návrhy EK, trvali však na zachovaní si jasného slova pri ich formovaní. Podľa Costu by sa mali ministri obrany členských krajín častejšie stretávať s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou.
Politico na záver zhrnulo, že európski lídri summit zakončili mnohými veľkolepými rečami, ale podľa jeho zdrojov sa skutočne dohodlo len málo. Mnoho dokumentov pravdepodobne nebude stále pripravených ani na nadchádzajúcom summite Európskej rady 23. a 24. októbra v Bruseli.Čítajte viac Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov
Ukrajina, tlak na Rusko a migrácia
Európski lídri budú dnes rokovať o situácii na Ukrajine, zvýšení tlaku na Rusko, ale aj boji s nelegálnou migráciou, uviedol pri príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Kodani britský premiér Keir Starmer. EPC združuje 47 európskych krajín, dnešného stretnutia sa zúčastnia aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na rokovaní nebude mať svojho zástupcu kvôli povinnostiam, ktoré má premiér Petr Fiala iba deň pred českými parlamentnými voľbami.
„Budeme diskutovať o téme nelegálnej migrácie a možnostiach, ktoré máme pre boj s ňou. Existuje niekoľko krajín, ktoré s nami chcú na tejto téme spolupracovať,“ povedal Starmer novinárom.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorej krajina summit organizuje, pri príchode na rokovania zopakovala, že v Európe prebieha hybridná vojna. Zdôraznila preto dôležitosť posilnenia spoločnej európskej obrany. „Do roku 2030 musíme byť schopní sa efektívne brániť,“ dodala.Čítajte viac Európa sa musí vyzbrojiť. Sme v hybridnej vojne, naša reakcia musí byť dôraznejšia, vyhlásila dánska premiérka
Jeden z úniových diplomatov z krajiny mimo Európskej únie prirovnal EPC k speeddatingu kvôli veľkému počtu stretnutí a ich krátkemu trvaniu, ktoré ponecháva len veľmi málo priestoru na podrobné prerokovanie zložitých otázok, poznamenalo Politico. Speeddating je spôsob zoznamovania, pri ktorom sa partneri na druhej strane stola veľmi rýchlo striedajú.
Ako ale zdôrazňujú mnohí experti, aj neformálne rozhovory môžu byť užitočné, a na summite je tak oveľa dôležitejšie, čo sa deje v zákulisí pri bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach.
Vznik EPC inicioval v máji 2022 Macron. Neformálna platforma má podporovať politický dialóg v Európe a prispievať k jej stabilite, bezpečnosti a prosperite. Prvé stretnutie sa konalo na jeseň 2022 v Prahe, doteraz posledný summit EPC bol tento rok v máji v Albánsku.
Kodaň v stredu hostila neformálny summit EÚ. Vo štvrtok sa v dánskom hlavnom meste uskutoční zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Hlavnou témou diskusie bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.