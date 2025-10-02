Pred synagógou v Manchestri pobodal páchateľ štyri osoby, podozrivého postrelili

Starosta Manchestru Andy Burnham vyhlásil, že verejnosti už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, no obyvateľom odporučil, aby sa miestu vyhýbali. Incident bol „účinne“ vyriešený osobami zasahujúcimi na mieste a políciou, dodal Burnham.
Záchranná služba The North West Ambulance Service potvrdila, že „v súčasnosti posudzuje situáciu a spolupracuje s ostatnými členmi záchranných služieb“. „Našou prioritou je zabezpečiť, aby ľudia čo najskôr dostali potrebnú lekársku pomoc,“ dodala.
Podľa polície došlo k incidentu okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) pri synagóge Heaton Park v mestskej časti Crumpsall. Políciu na miesto privolal svedok, ktorý videl, ako auto smerovalo k skupine ľudí a jeden muž bol bodnutý.
BBC pripomína, že Židia si vo štvrtok pripomínajú sviatok Jom kipur (Deň zmierenia), najposvätnejší židovský sviatok.