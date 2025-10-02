Orbán začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“. Macron: Drony v priestore EÚ môžu byť zničené, bodka

„Ak sa Rusi odvážia vyslať drony proti Poľsku alebo porušiť vzdušný priestor severských európskych krajín, znamená to, že sa to môže stať kdekoľvek,“ povedal Zelenskyj na summite v Kodani.
„V západnej Európe aj na juhu potrebujeme rýchlu a efektívnu reakciu a obranné sily, ktoré vedia, ako sa vysporiadať s dronmi,“ dodal ukrajinský prezident a ponúkol vojnové skúsenosti Kyjeva na pomoc v boji proti tejto hrozbe.Čítajte viac Neformálny summit v Kodani: lídri EÚ sa nedohodli. Nastal pat v otázke múru proti dronom, ruských aktív aj Ukrajiny
Podľa Zelenského sú dronové útoky Moskvy znakom, že sa krajina cíti „dosť odvážne na to, aby eskalovala túto vojnu“. Dodal, že európske krajiny budú musieť spolupracovať, aby eskalácii zo strany Ruska zabránili.
Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.
Drony vo vzdušnom priestore EÚ môžu byť zostreľované
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok po príchode na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v dánskej Kodani vyhlásil, že drony narúšajúce vzdušný priestor EÚ „môžu byť zostreľované“. Vyzval tiež na zintenzívnenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.
„Myslím si, že hlavnou odpoveďou (EÚ) by mala byť väčšia nepredvídateľnosť a väčšia strategická nejednoznačnosť,“ uviedol. „Myslím si, že je veľmi dôležité dať jasný odkaz. Drony, ktoré narúšajú naše územie, jednoducho riskujú. Môžu byť zničené, bodka,“ zdôraznil Macron, podľa ktorého štáty EÚ urobia to, čo budú musieť, na zachovanie integrity svojho vzdušného priestoru a územnej celistvosti.
V súvislosti s Ukrajinou francúzsky prezident uviedol, že je potrebné posilniť jej kapacity v oblasti protivzdušnej obrany, dronov a rakiet dlhého doletu.
Vyzval tiež na urýchlené prijatie 19. balíka protiruských sankcií a zintenzívnenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu. Podľa Macrona by tým mohlo byť narušené financovanie vojny. Európske krajiny vyzval, aby „zlikvidovali tento obchodný model” tým, že „zadržia ruské plavidlá, aj keby to malo trvať dni alebo týždne, a donútia ich, aby sa zorganizovali inak”.
Orbán: Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“
Európska únia sa rozhodla ísť do vojny, povedal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán novinárom v Kodani pred zasadnutím Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní asi 40 lídrov z európskych krajín. Tento krok je podľa neho škodlivý pre Maďarsko i Úniu, preto oznámil, že maďarská vládna strana Fidesz začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa agentúru MTI.
Orbán, ktorý je aj predsedom strany Fidesz, povedal, že navrhne predsedníctvu Fideszu, aby v Maďarsku začali kampaň na zber podpisov „proti vojnovým plánom Bruselu“. Premiér dodal, že neformálny summit EÚ v stredu bol ťažkým dňom a ani štvrtok nebude ľahký, podľa jeho vyjadrenia v podstate každý návrh na stole je vojnovým návrhom.Čítajte viac Orbán odkázal Dánom: Ak priletia cudzie drony, zostreľte ich
„Dajme Ukrajincom viac peňazí na vojnu, dajme Ukrajincom zbrane na vojnu, urýchlime ich vstup do Európskej únie,“ menoval Orbán predkladané návrhy a zdôraznil, že všetko to je o vojne.
Vyjadril názor, že EÚ sa rozhodla ísť do vojny a v stredu dokonca predstavila aj vojnovú stratégiu, „ako poraziť Rusov“. Je to podľa neho strašidelné, je to zlé pre Maďarsko a je to zlé pre EÚ, ale tlak je veľký.
Hlavnou témou diskusie zasadnutia EPC bude bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.