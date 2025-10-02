Pravda Správy Svet Žiadne čakanie: Prezident Pavel si predvolá šéfov strán hneď v nedeľu, chce poznať ich víziu vlády

Český prezident Petr Pavel začne s prvými konzultačnými schôdzkami s lídrami strán, ktoré sa dostanú do Poslaneckej snemovne, už v nedeľu ráno. Bude od nich chcieť vedieť, ako vnímajú svoj výsledok a aký majú pohľad na vznik možných koalícií. Vo štvrtok to uviedla Kancelária prezidenta republiky (KPR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezident Pavel: Česko potrebuje vládu, ktorá nenechá krajinu napospas Rusku
„Avizoval som, že po voľbách rozhodne nebudem vo vyčkávacom nastavení, než sa strany dohodnú, ale chcem sa na tom procese aktívne zúčastňovať. A preto v nedeľu ráno začnú prvé konzultačné schôdzky so všetkými predsedami strán, ktoré sa dostanú do Poslaneckej snemovne. Predpokladám, že by nám na to mohla stačiť nedeľa a pondelok, keď ukončíme to prvé kolo,“ povedal prezident vo vysielaní stanice ČT24.

Pavel si podľa KPR bude jednotlivých lídrov pozývať v poradí, ktoré určia výsledky volieb. V medzičase už podľa neho určite budú rokovať aj politické strany medzi sebou. A keď sa začne rysovať nejaký možný pôdorys novej vlády, chce potom pokračovať ďalej. Lídrov sa chce pýtať na to, aký je ich pohľad na vzniknutú situáciu a aké koalície by podľa nich mohli vzniknúť.

Fiala Čítajte viac ANO vyhrá české voľby, Fialove Spolu potápajú nesplnené sľuby

„Čo od toho očakávajú z hľadiska personálneho, časového a akým spôsobom si predstavujú, že by tie rokovania mohli prebiehať, prípadne v akom horizonte. To mi dá takú prvú indikáciu, s čím sa tak asi dá počítať, aké varianty sú reálne v hre, s ktorými potom budeme ďalej pracovať,“ dodal prezident.

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia v piatok a v sobotu. Česi si budú vyberať 200 zástupcov v 14 volebných obvodoch.

Český prezident Pavel volá ľudí k voľbám
