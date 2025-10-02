Žiadne čakanie: Prezident Pavel si predvolá šéfov strán hneď v nedeľu, chce poznať ich víziu vlády

„Avizoval som, že po voľbách rozhodne nebudem vo vyčkávacom nastavení, než sa strany dohodnú, ale chcem sa na tom procese aktívne zúčastňovať. A preto v nedeľu ráno začnú prvé konzultačné schôdzky so všetkými predsedami strán, ktoré sa dostanú do Poslaneckej snemovne. Predpokladám, že by nám na to mohla stačiť nedeľa a pondelok, keď ukončíme to prvé kolo,“ povedal prezident vo vysielaní stanice ČT24.
Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
Pavel si podľa KPR bude jednotlivých lídrov pozývať v poradí, ktoré určia výsledky volieb. V medzičase už podľa neho určite budú rokovať aj politické strany medzi sebou. A keď sa začne rysovať nejaký možný pôdorys novej vlády, chce potom pokračovať ďalej. Lídrov sa chce pýtať na to, aký je ich pohľad na vzniknutú situáciu a aké koalície by podľa nich mohli vzniknúť.
„Čo od toho očakávajú z hľadiska personálneho, časového a akým spôsobom si predstavujú, že by tie rokovania mohli prebiehať, prípadne v akom horizonte. To mi dá takú prvú indikáciu, s čím sa tak asi dá počítať, aké varianty sú reálne v hre, s ktorými potom budeme ďalej pracovať,“ dodal prezident.
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia v piatok a v sobotu. Česi si budú vyberať 200 zástupcov v 14 volebných obvodoch.