Zostrelenie ruských stíhačiek by bolo strategockou chybou, povedal veliteľ estónskej armády

„Trvám na tom, že by bolo strategickou chybou ich tentoraz zostreliť. Dôsledky by pre nás boli oveľa horšie ako diplomatický úspech, ktorý by sme dosiahli vyriešením incidentu. Mnohí z našich spojencov by takýto krok pravdepodobne nepochopili,“ vyhlásil Merilo v rozhovore v televízii v stredu večer.
Estónsky vzdušný priestor 19. septembra narušili tri ruské stíhacie lietadlá MiG-31 a bez povolenia v ňom ostali 12 minút. Tallinn v reakcii požiadal o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a konzultácie so spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO).Čítajte viac Macron pripustil možnosť zostrelenia ruských stíhačiek, ak narušia vzdušný priestor EÚ
Incident vyvolal naprieč Európou diskusiu o prísnejších opatreniach proti narušeniam vzdušného priestoru Aliancie vrátane možnosti zostrelenia ruských lietadiel. Merilo uviedol, že riešenie prípadných budúcich incidentov bude závisieť od situácie, a zdôraznil, že NATO bude reagovať rozhodne a v prípade potreby použije silu.
Podľa veliteľa estónskej armády pred dvoma týždňami neexistovali dôvody na zostrelenie ruských stíhačiek. Merilo uviedol, že ich zbrane neboli určené na ničenie cieľov na zemi, a preto neboli pre Estónsko bezprostrednou hrozbou.
Napriek nedávnym incidentom Merilo verí, že sa celková hrozba pre Estónsko nezmenila vzhľadom na to, že ruské jednotky zostávajú „viazané“ na vojnu na Ukrajine a riziko konvenčného vojenského útoku sa nezvýšilo.