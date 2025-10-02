Blamáž Moskvy na mori: pri Gibraltári sa vynorila ruská ponorka, prezradil ju únik paliva. Hrozila katastrofa

Podľa portálu France24 došlo k úniku paliva do spodnej časti trupu a „ponorka nemá ani náhradné diely, ani kvalifikovaných špecialistov na palube, aby poruchu opravila“, pričom predstavovala riziko výbuchu.
Na internete sa objavili zábery, ktoré mali zachytávať vynorenie ponorky v Gibraltárskom prielive 26. septembra. „Podľa vyšetrovania lietalo v oblasti niekoľko dní po sebe aj hliadkovacie lietadlo amerického námorníctva,“ uvádza portál. Ruské úrady ani štátne médiá pritom prítomnosť ponorky v Stredozemnom mori oficiálne nepotvrdili.
Novorossijsk je dieselovo-elektrická ponorka triedy Kilo, dlhá 74 metrov, s posádkou približne 50 ľudí. Do služby bola uvedená v roku 2014 a „je určená na operácie v pobrežných vodách, kde nie sú príliš hlboké moria,“ vysvetlil obranný expert Alexandre Vautravers. Ponorka je vybavená torpédami, mínami a dokáže niesť aj strely Kalibr, ruský ekvivalent amerických Tomahawkov.
Podľa zdrojov VČK-OGPU tam bola na „bojovej misii“, to však nemusí nutne znamenať, že chcela útočiť na britské pozície na Gibraltári.
Ponorka a niekoľko lodí ruského vojnového námorníctva vplávalo do havanského prístavu.
Podľa odborníka Basila Germonda má Rusko dlhodobú tradíciu udržiavania prítomnosti v Stredozemnom mori, čo má slúžiť na dosahovanie politických, ekonomických a strategických cieľov prostredníctvom vojenského vplyvu v regióne. Avšak v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine a straty základne v sýrskej Tartuse označil jeho schopnosti za „veľmi obmedzené,“ vysvetľuje pre France24.
Miera poškodenia ponorky zostáva nejasná, keďže Moskva incident nepotvrdila. Germond však upozornil, že „ruské vojnové lode sú známe tým, že sú zle udržiavané, a posádky nie sú vycvičené na zvládanie takýchto situácií“. Vautravers dodal, že Novorossijsk „nie je jadrová ponorka, takže environmentálny a bezpečnostný dopad výbuchu by bol obmedzený“, no riziko predstavujú zbrane, ktoré môže niesť.
Oprava by si podľa odborníkov vyžadovala odtiahnutie plavidla až do Petrohradu, keďže Rusko nemá v oblasti vlastné prístavy. „Rusko určite nepožiada o pomoc krajinu NATO, ak si problém nebude schopné vyriešiť samo,“ uzavrel Germond.