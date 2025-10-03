Česko volí. Môže byť v krajine ohrozená demokracia? Radikáli čakajú na šancu

Všetko o voľbách do Poslaneckej snemovne (3. a 4. októbra 2025.
ANO sa síce v niektorých prieskumoch pred hlasovaním dostalo pod 30 percent, ale je jednoznačne na čele politického pelotónu. Vládnuca koalícia pod vedením premiéra Petra Fialu Spolu – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 – by mala získať približne 20 percent hlasov.
Posledné výskumy však agentúry zverejnili v pondelok a odvtedy na ne platí embargo. No na spomenutej popularite strán pravdepodobne príliš veľa nezmenili ani posledné televízne debaty.
Babiš a Fiala sa stretli v stredu večer v dueli na stanici Prima a následne vo štvrtok na Nove. Obaja politici mali silnejšie aj slabšie momenty. Je však ťažké si predstaviť, že by výkon niektorého z nich zásadne ovplyvnil väčší počet voličov – či už pozitívne, alebo negatívne.
Dlhodobý úspech ANO
Ak teda ANO smeruje k víťazstvu, čo Babišovi v kampani najlepšie zafungovalo?
„Je dobré to sledovať v kontinuite. Pozrite si, akú vysokú podporu malo ANO vo voľbách roku 2021, keď získalo 27,12 percenta hlasov. (Hlasovanie vyhralo Spolu, ktoré dostalo 27,79 percenta, pozn. red.) Babišovo hnutie pritom tento veľmi slušný výsledok dosiahlo počas pandémie, keď bolo jeho vládnutie neraz dosť problematické,“ pripomenul pre Pravdu profesor politológie Lubomír Kopeček z Masarykovej univerzity v Brne.
„Z toho vyplýva, že ANO má veľmi lojálnu voličskú základňu. Pred týmito voľbami sa na toto jadro nabalili skupiny ľudí, ktoré nie sú spokojné so súčasnou vládou. Medzi rokmi 2022 až 2024 sme totiž zaznamenali pomerne výrazný prepad životnej úrovne časti obyvateľstva. Ovplyvnila to energetická kríza, vysoká inflácia a prepojilo sa to s vojnou na Ukrajine. Babiš celkom efektívne mobilizoval voličov heslami o tom, že Fialov kabinet sa málo stará o Čechov a, naopak, až príliš o Ukrajincov. To mu fungovalo nielen na jeho tradičných lojálnych podporovateľov, ale aj na ľudí, ktorí hľadali alternatívu k existujúcej vláde a našli ju v ANO,“ vysvetlil Kopeček.
Najmä Spolu, ale do istej miery aj ďalšie stredopravicové a liberálne strany, ako sú Starostovia a nezávislí (STAN) a Piráti, sa snažili na Babišove tvrdenia nájsť odpoveď.
„Stavili na zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Kampaň Spolu sa točila, samozrejme, aj okolo argumentu, že Babiš, Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru a Stačilo! predstavujú ohrozenie demokracie. A v kontexte volieb to dáva logiku. Voliči Spolu v zásade veľmi pozitívne vnímajú zahraničnú politiku vlády smerom k Ukrajine a Rusku. Reagujú tiež na riziká ohrozenia demokracie a na Babiša sa dívajú ako na problematického politika, pretože je to naozaj postava, ktorá veľmi výrazne rozdeľuje českú politiku. Do istej miery sa dá povedať, že negatívne vnímanie šéfa ANO oslabilo to, že bol teraz štyri roky v opozícii. Ale časť voličov stále podporuje Spolu práve preto, že najvýraznejšie vystupuje proti Babišovi,“ ozrejmil politológ Kopeček.
Dá sa však povedať, že v Česku je ohrozená demokracia? Z prieskumov vyplýva, že krajne pravicová SPD, radikálne ľavicové Stačilo! a populistickí popierači klimatických zmien Motoristi dostanú dokopy 20 až 25 percent hlasov. Všetky tieto strany sú naladené protiukrajinsky až prorusky a je dosť pravdepodobné, že práve s týmito subjektmi bude Babiš skladať vládu. Hoci tá bude asi fungovať ako menšinová a nie je isté, či sa do parlamentu dostanú Stačilo! aj Motoristi. Líder ANO tiež v debate na Prime povedal, že nebude vládnuť s komunistami. Práve tí tvoria základ radikálnej koalície Stačilo!
„Potrebujeme vládu, ktorá krajine zaistí aj naďalej bezpečnosť. Tú dnes máme vďaka nášmu pevnému zakotveniu v Európskej únii a predovšetkým v najsilnejšej obrannej aliancii na svete – v NATO. Potrebujeme vládu, ktorá ochráni našu suverenitu v spoločenstve demokratických krajín a nenechá nás napospas Rusku a jeho snahe o obnovenie sféry vplyvu v strednej a východnej Európe. To by malo zásadný vplyv na našu slobodu, bezpečnosť aj ekonomickú prosperitu,“ vyhlásil prezident Petr Pavel v prejave, ktorým vyzval ľudí, aby išli voliť.
Hlava štátu už v minulosti povedala, že odmietne do ministerskej funkcie vymenovať nominantov, ktorí by spochybňovali členstvo Česka v EÚ a Severoatlantickej aliancii.
Problém referenda
„Strany SPD, Stačilo! a Motoristi sa vo viacerých veciach zhodnú a pre politický režim v Česku môžu byť problematické. Nechcú ich zrušiť – to si nedovolia, ale pomerne radikálne chcú zmeniť verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Na tom je medzi nimi veľmi silný konsenzus. Rovnako ako na predstave, že by nemali byť financované niektoré mimovládne organizácie. Je otázne, ako presne by to mohlo vyzerať, ale myslím si, že keď získajú podiel na moci, určité zásahy v tejto oblasti uvidíme. Nesiahnu na ústavu, lebo na to nebudú mať kapacitu, ale je tam jedna vec, ktorá je podľa mňa veľmi riziková, hoci sa to priamo netýka fungovania liberálnej demokracie," reagoval Kopeček.
Čo to znamená?
„Tieto strany sa zhodnú na vytvorení inštitútu referenda. A je pravda, že ANO zdôrazňuje, že nechce plebiscit o NATO či EÚ. Ale o čom inom by malo byť v Česku všeľudové hlasovanie, ak nie o niečom dôležitom? Asi nebudeme rozhodovať o tom, akú farbu má mať občiansky preukaz. Netvrdím, že je to istota, ale vidím riziko, že viaceré strany budú naozaj pretláčať ústavný zákon o referende. Hovoria to SPD, Stačilo! aj Motoristi. ANO síce nechce hlasovanie o EÚ a NATO, ale ústavný zákon o referende si vie predstaviť. Samozrejme, momentálne by neprešiel cez Senát. Ale ten sa na budúci rok tiež do istej miery obmení. A nezabúdajme ani na to, hoci to nikto nespomína, že druhý najväčší klub v Senáte má STAN a ten tiež podporuje ústavný zákon o referende. Bude zaujímavé sledovať, ako z toho možno bude musieť v istej situácii vykorčuľovať. Teda že je za referendovú legislatívu, ale nechce, aby sa hlasovalo o členstve Česka v medzinárodných organizáciách,“ vysvetlil Kopeček.