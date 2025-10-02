EÚ je silnejšia ako Rusko, prečo by sme sa ho mali báť? Povedal Orbán. Za skutočnú hrozbu považuje niečo iné

Podľa denníka The Guardian sa Orbán zastavil pred skupinou maďarských novinárov, aby odpovedal na otázky. O pár metrov ďalej sa zástupcovia poľských médií pýtali jeho poľského kolegu Donalda Tuska. Nečakane však jeden z poľských novinárov zakričal na maďarského premiéra po anglicky a spýtal sa, koho považuje za najväčšiu hrozbu pre Európu. Poľský premiér Orbána upozornil, že je to provokácia.
„Aké je skutočné nebezpečenstvo? Veď predsa hospodárska stagnácia a strata našej konkurencieschopnosti,“ reagoval Orbán. „Nie Rusko?“ znela ďalšia otázka poľského novinára.Čítajte viac Orbán začne zbierať podpisy „proti vojnovým plánom Bruselu“. Macron: Drony v priestore EÚ môžu byť zničené, bodka
„Spolu sme silnejší ako Rusko. Urobme nejaké porovnania a na základe faktov si vytvorme názor. V Európe nás žije vyše 400 miliónov a Rusov je 130 miliónov,“ pokračoval maďarský premiér, ktorý ešte poukázal na výrazne vyšší HDP Európskej únie a dodal, že spolu 27 členských štátov EÚ míňa na armádu viac ako Rusko. „Tak čoho by sme sa mali báť? Sme silnejší ako oni,“ zdôraznil Orbán, podľa ktorého otázkou skôr je, či má EÚ súdržné vedenie, ktoré je schopné chrániť jej záujmy.
Hlavnou témou diskusie zasadnutia EPC je bezpečnostná situácia v Európe. Predseda vlády SR Robert Fico na summit EPC neodcestoval zo zdravotných dôvodov.