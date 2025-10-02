Dvaja Sýrčania prepadli a znásilnili mladého Čecha pri hlavnej stanici v Drážďanoch

Zadržaní muži čelia obvineniu zo závažnej lúpeže a znásilnenia. Minulú nedeľu podľa polície okolo 4:15 pred hlavnou stanicou v Drážďanoch prepadli 19-ročného Čecha a pod vyhrážkou nožom ho olúpili o 300 eur a znásilnili ho. Policajti ich zadržali len o chvíľu neskôr. „Obaja sa zdržiavali neďaleko miesta činu,“ povedal bulvárnemu denníku Bild policajný hovorca.
„Saská polícia nášmu generálnemu konzulátu potvrdila, že v Drážďanoch došlo k prepadnutiu českého občana. Okolnosti prepadnutia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ oznámila dnes ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikácie českého ministerstva zahraničia.
V pondelok vyšetrujúci sudca vydal na oboch zatykač, teraz sú vo väzbe. Polícia uviedla, že žiadny z nich nemá záznam v trestnom registri.