Pri poľskom strategickom plynovode sa objavila ruská loď. Pohraničná stráž zasiahla

Hovorkyňa rezortu Katarzyna Galecká vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že na situáciu v Baltskom mori reagovala pohraničná stráž a lodi nariadila z oblasti odplávať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa jej slov sa plavidlo 20 minút nachádzalo v bezprostrednej blízkosti podmorskej energetickej infraštruktúry, čo okamžite vyvolalo zásah pohraničnej služby. Tá nadviazala rádiové spojenie s posádkou a nariadila jej opustiť oblasť. Loď sa podľa hovorkyne inštrukciám podriadila a odplávala.
„Dostal som správu z Varšavy, máme ďalší incident, blízko štetínskeho prístavu… máme nové incidenty v našom regióne, myslím v Baltskom mori, každý týždeň, sú takmer každodenné,“ citovala Tuska agentúra Reuters.
Išlo o ruské plavidlo, dlhé 70 metrov, ktoré nezvyčajne manévrovalo nad podvodným plynovodom pri poľskom pobreží, napísal denník Gazeta Wyborcza na svojom webe. Galecká zároveň zdôraznila, že všetky zložky podriadené ministerstvu reagujú v takýchto prípadoch promptne a efektívne, pričom spolupracujú na zabezpečení ochrany strategických objektov.Čítajte viac Blamáž Moskvy na mori: pri Gibraltári sa vynorila ruská ponorka, prezradil ju únik paliva. Hrozila katastrofa
Ten istý denník zverejnil rozsiahlu správu, podľa ktorej ruská vojenská rozviedka GRU mohla pripravovať diverzné akcie v Poľsku, Nemecku a Litve za použitia dronov a plechoviek s nálepkami kukurice, obsahujúcimi ale výbušniny. Pripravovanej akcii predchádzalo rozosielanie balíkov, ktoré vznietili v skladoch v Anglicku a Nemecku. Väčšinu podozrivých sa následne poľským a litovským úradom podarilo zadržať.
Na spoločnej tlačovej konferencii vystúpil aj hovorca ministra-koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyňski. Ten doplnil, že incident je predmetom preverovania príslušných orgánov a poľské bezpečnostné zložky ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti.
Poľský vzdušný priestor narušili v polovici septembra dve desiatky ruských dronov, kvôli ktorých likvidácii zasahovali vzdušné sily NATO. Poľsko odvtedy hovorilo o niekoľkých menších incidentoch a opakovane nasadzovalo stíhačky na ochranu svojho územia pri ruských útokoch na západe Ukrajiny. Podobné ruské akcie hlásili tiež ďalšie krajiny ako Estónsko či Rumunsko.
Súčasťou európskej reakcie na pokračujúcu ruskú vojnu na Ukrajine, o ktorej ukončenie sa usiluje americký prezident Donald Trump aj ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj, musí byť podľa Macrona väčší tlak na flotilu plavidiel, ktorá Moskve pomáha obchádzať sankcie zamerané na vývoz ruskej ropy. EÚ uplatňuje sankcie voči desiatkam týchto lodí, podľa kritikov však účinne nebráni obchádzaniu sankcií.
Francúzski vojaci v stredu pri pobreží Bretónska vstúpili na palubu zhabaného tankera, ktorý je podľa francúzskych úradov súčasťou tejto ruskej flotily, a zadržali dvoch členov posádky.