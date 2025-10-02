Rusi cítia naše údery: Zelenskyj chce ešte masívnejšie útoky na Rusko. Trump možno pridá pomoc

Podľa agentúry UNIAN to povedal na spoločnej tlačovej konferencii s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou v Kodani.
Zelenského sa konkrétne opýtali, či sú pravdivé správy médií, že USA poskytnú Ukrajine spravodajské údaje o vzdialených objektoch na území Ruska, aby mohla uskutočniť útoky s dlhým dosahom.
Zelenskyj pripomenul, že Ukrajina nikdy neútočila na civilnú infraštruktúru v Rusku. „Nikdy sme nenapadli žiadnu civilnú infraštruktúru v Rusku. Vždy sme odpovedali po ich útokoch na našu energetiku. Najprv to bolo pred niečo viac ako rokom. Nemali sme kapacity, aby sme odpovedali. A pamätáte, keď vyvolali výpadky prúdu na Ukrajine, stalo sa veľa hrozných vecí… Teraz vieme odpovedať. A oni pociťujú naše silné odpovede. Potrebujeme trochu viac financovania, aby sme boli kompatibilní, lebo keď oni nasadzujú, napríklad, denne 500–600 dronov, my nasadzujeme 100–150 dronov,“ citovala Zelenského agentúra UNIAN.
Ukrajinský líder zdôraznil, že cieľom je zabezpečiť dostatočné schopnosti, pričom hlavnou prekážkou je podľa neho nedostatočné financovanie. „Hovoril som s partnermi. A zvýšením financovania posilníme a budeme kompatibilní vďaka ďalekonosným dronom. V Rusku bude viac otázok zo strany spoločnosti smerom k jej lídrom. To je dôležité,“ povedal Zelenskyj.
Zelenskyj tiež uviedol, že doteraz Ukrajina na údery do ruského hlbokého zázemia používala výlučne ukrajinské zbrane, a naznačil, že po jeho stretnutí s prezidentom USA „možno budeme mať niečo viac“. „Neviem. Uvidíme,“ dodal prezident.Čítajte viac Putinova nočná mora sa stala realitou. Z Kyjeva vyrástol svetový líder v jednej veci. NATO sa ide učiť od Ukrajincov