Pravda Správy Svet Na Európu sa rúti víchrica Amy. Hrozí veľmi silný vietor

Búrka Amy sa ženie cez Atlantik a už v piatok zasiahne Európu. Najväčší nápor čaká Britániu s orkánovým vetrom a vysokými vlnami. Meteorológovia varujú pred možnými škodami aj výraznými problémami v doprave.

02.10.2025 18:55
Britský meteorologický úrad Met Office vydal oranžovú výstrahu pred nebezpečným počasím, ktorá platí pre Írsko a západné a severné Škótsko od piatka večera do soboty rána. Na náveternej strane škótskych hôr môžu byť zrážkové úhrny až 150 milimetrov. Ide o prvú búrku pomenovanú v tejto sezóne, ktorá do regiónu prinesie nárazy vetra až do 180 km/h. Na brehoch Írska môžu byť vlny aj vyššie ako 12 metrov. A bude tiež veľa pršať. Súčasne boli vydané aj výstrahy pre viaceré oblasti Spojeného kráľovstva, napísal portál imeteo.sk.

Vyčíňanie Amy pocíti aj kontinentálna časť Európy, vrátane nášho územia. Konkrétne dopady budú závisieť od presnej trajektórie tlakovej níže, ktorá je zatiaľ neistá. Čím bližšie k strednej Európe prejde, tým sa dajú očakávať silnejšie prejavy aj v tomto regióne.

