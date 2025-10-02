Putin: Rusko bojuje úspešne, Kyjev by mal žiadať o mier. Európa samu seba straší ruskou hrozbou a ide hystericky zbrojiť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýval ruského vodcu na rokovania, podobne Putina na schôdzku so Zelenským nabádal americký prezident Donald Trump. Moskva však tvrdí, že takéto rokovania sa musia riadne pripraviť, a najprv musí dosiahnuť ciele svojej vojny proti Ukrajine. Medzitým však postup ruských vojsk na východe Ukrajiny podľa analytikov opäť spomalil.
„Máme dosť vojakov. Naši chlapci sami prichádzajú, aby vstúpili do armády. Sú v podstate dobrovoľníci,“ povedal Putin a podľa agentúry TASS zdôrazňoval, že ukrajinské sily sa potýkajú so stratami a dezerciami, ktoré nedokáže nahradiť ani násilná mobilizácia. Zdôrazňoval tiež ruské úspechy vo vojne, ktorá však pokračuje už štvrtým rokom.Čítajte viac Umyje si Trump ruky nad ruskou vojnou proti Ukrajine?
Putin pred svojimi poslucháčmi reagoval na výrok amerického prezidenta Trumpa, ktorý Rusko prirovnal k „papierovému tigrovi“. Putin pritom tvrdil, že Rusko na ukrajinskom bojisku úspešne čelí celej Severoatlantickej aliancii.
„Ale ak bojujeme proti celému paktu NATO a posúvame sa vpred, postupujeme, cítime sa sebaisto – je to papierový tiger? Čo je potom samotné NATO? Čo potom predstavuje?“ vyhlásil Putin v diskusii s moderátorom podľa TASS.Čítajte viac Rusko sa tlačí na NATO, do Estónska poslal Putin migy. Začne ich aliancia zostreľovať?
Putin tiež zdôraznil, že Rusko rýchlo odpovie na prípadné provokácie zo strany Európy, ktorá sa hystericky militarizuje. Avšak podľa neho nemá v úmysle zaútočiť na Severoatlantickú alianciu vedenú Spojenými štátmi, s ktorými sa Moskva snaží v plnom rozsahu obnoviť vzájomné vzťahy, uviedol Putin.
Ruský prezident, ktorý dal vo februári 2022 rozkaz na vpád ruských vojsk na Ukrajinu po predchádzajúcom opakovanom ubezpečovaní, že sa Rusko nechystá susednú krajinu napadnúť, vo svojom dnešnom vystúpení v Soči zvaľoval vinu za rozpútanie a pokračovanie najkrvavejšej vojny v Európe na Západ.
„Veľmi dobre si uvedomujeme, do akej miery sú všetky hrozby ohľadom agresívnych plánov Ruska, ktorými Európa sama seba straší, vycucané z palca. Ale sebaklam je nebezpečná vec a my jednoducho nemôžeme ignorovať to, čo sa deje. Nemáme na to právo kvôli našej vlastnej bezpečnosti. Opakujem, kvôli našej obrane a bezpečnosti. Preto pozorne sledujeme silnejúcu militarizáciu Európy,“ vyhlásil Putin podľa agentúry TASS.Čítajte viac Moskva chce, aby Európu pohltil strach. Drony? Bol to ruský štátny teror, tvrdí poľský europoslanec
Tvrdenia európskych politikov o hrozbe ruského útoku na NATO odmietol ruský prezident ako nezmysel. „Vládnuce elity zjednotenej Európy pokračujú v rozdúchavaní hystérie. Tvrdia, že vojna s Rusmi je vraj na obzore a opakujú tento nezmysel ako mantru znovu a znovu,“ povedal Putin na stretnutí Valdajského diskusného klubu podľa agentúry Interfax.Čítajte viac Expert: Rusko lezie po eskalačnom rebríku. Čo na NATO pošle po dronoch?
„Sami nemôžu veriť v to, čo hlásajú, teda že sa Rusko chystá napadnúť NATO. Tomu sa nedá uveriť, ale o tom svojich ľudí presviedčajú. Tí ľudia sú buď nekompetentní, ak tomu sami naozaj veria, pretože nemožno veriť takémuto nezmyslu, alebo sú jednoducho nečestní, pretože sami neveria, o čom sa pokúšajú presvedčiť svojich občanov,“ vyhlásil.
Obnoviť vzťahy s USA v plnom rozsahu podľa Putina zodpovedá ruským záujmom. „Vidíme, že terajšia administratíva USA sa riadi predovšetkým záujmami vlastnej krajiny tak, ako ich chápe. Predpokladám, že to je racionálny prístup. Potom si Rusko vyhradzuje právo riadiť sa našimi národnými záujmami. A jedným z nich je obnovenie plných vzťahov so Spojenými štátmi,“ dodal.