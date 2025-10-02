Putin pripomenul smrť syna námestníčky CIA v boji s Ukrajincami

„On (Gloss) absolvoval špeciálny výcvik a bol zaradený nie jednoducho do ozbrojených síl, ale do elitných jednotiek ruských ozbrojených síl, medzi výsadkárov. Všetci sú to v podstate príslušníci úderných jednotiek. Bojoval v prvej línii a darilo sa mu dobre,“ vyhlásil ruský vodca podľa agentúry TASS. Američania by na svojho krajana mali byť hrdí, tvrdil Putin podľa agentúry Reuters. Vyhlásil tiež, že medailu, ktorou Glossa vyznamenal, poslal rodine po osobitnom americkom vyslanci Steveovi Witkoffovi.
O smrti syna námestníčky riaditeľa CIA pre digitálne inovácie Juliany Gallinaovej Glossovej, informoval v apríli portál Važnyje istorii. Dvadsaťjedenročný Gloss zomrel vlani v apríli, ako uvádza rodinou zverejnený nekrológ.
„So šľachetným srdcom a bojovníckym duchom si Michael prešľapoval vlastnú hrdinskú cestu, keď bol 4. apríla 2024 vo východnej Európe tragicky zabitý,“ píše rodina v nekrológu, ktorý zverejnil pohrebný ústav vo Fairfaxe. Podrobnosti o úmrtí či o mieste, kde sa tak stalo, rodina nespresnila.Čítajte viac Rebel z elity? Na Ukrajine zomrel mladý Američan. Bol synom námestníčky šéfa CIA
Server Važnyje istorii napísal, že Gloss zanechal vysokoškolské štúdium a opustil Spojené štáty. Najprv sa zdržiaval v Taliansku, navštívil Izrael, odkiaľ bol deportovaný. Potom strávil niekoľko mesiacov v Turecku, kde sa zúčastnil na zhromaždení hnutia hippies Rainbow Family of Living Light a pomáhal obetiam zemetrasenia.
V auguste 2023 pricestoval cez Gruzínsko do Ruska, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Ľuďom, na ktorých sa obrátil so žiadosťou o pomoc pri získaní víza, oznamoval rôzne dôvody od zámeru naučiť sa rusky cez získanie občianstva až po podporu ekologických projektov.
Po príchode do Ruska navštívil okrem iného Vladikavkaz, Volgograd či Moskvu. Na začiatku septembra, keď sa mu blížil koniec víza, hľadal na internete ubytovanie vo Viedni a Bratislave, ale krátko potom, 5. septembra, už bol v registračnom systéme ruskej armády, uviedol portál.
Z dostupných fotografií vyplýva, že Gloss podstúpil výcvik v stredisku pri Moskve. Takisto si založil profil na ruskej sociálnej sieti VKontakte pod menom Hamza Ali. Po dvojtýždňovom výcviku odišiel k vojenskej jednotke. Jeden z vojakov, ktorý ho poznal, uviedol, že Gloss mal vlastnú predstavu o tom, ako by mohol byť na fronte užitočný.Čítajte aj Donbaského kovboja z USA, ktorý bojoval za Rusov, mučili a zabili spolubojovníci. Vojakov čaká súd
„Na vysokej škole študoval stavebníctvo a technické odbory, takže všetky jeho úvahy sa týkali vynálezov a inovácií,“ povedal vojak. „Ak sa však nemýlim, po výcviku bol poslaný k útočnej jednotke,“ dodal. Na fronte bol od decembra 2023, jeho jednotka v tom čase pôsobila severozápadne od Soledaru v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. V deň Glossovej smrti jeho jednotka vykonávala útočné operácie pri ukrajinskej dedine Rozdolivka, napísal portál.
Glossov otec Lary Gloss slúžil u amerického námorníctva a vedie spoločnosť Security Information Systems (SIS), ktorá vyvíja softvér pre ministerstvo obrany USA. Matka Juliane Gallinaová je vo vrcholnej pozícii v CIA od vlaňajšieho februára, ako uvádza tlačová správa tejto tajnej služby.
Jeden z Glossových priateľov uviedol, že mladík často hovoril o kolapse civilizácie, chudobe či konci nadvlády Západu, ktorú nahradí dominancia zoskupení rozvojových ekonomík BRICS, ktorého súčasťou je okrem iného Rusko, India či Čína. Zastával protiamerické a protiizraelské postoje, dodal jeho známy.